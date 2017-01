Le Cérémonial Impérial de Jeunesse inspiré des traditions de bien-être japonaises offre un bien-être profond et chaud et toute une journée pour lâcher prise entre piscine, sauna, hammam et déjeuner.





D'abord l'appel de la forêt : même en hiver, on a cette impression de calme et de vacances qui nous étreint lorsque l'on approche du Dolce La Hulpe Brussels dans la forêt de Soignes, à quelques emcablures de Bruxelles.

Objectif : se faire du bien au Spa Cinq Mondes qui a décidé de revisiter les traditions de bien-être reconnues sur les cinq continents et propose des journées pour en tirer le meilleur des bien-être.

Nous allons tester le le Cérémonial Impérial de Jeunesse, inspiré des soins et techniques traditionnels pratiqués au Japon. Et qui dit Cérémonial ne dit pas... « massage d'une heure et c'est fini », c'est là aussi tout l'intérêt...

Non, on commence dans la piscine intérieure si l'on en a envie, dans le sauna ou le hammam de ce lieu préservé. Ensuite, le soin en question commence par un moment privilégié qui fait un bien fou par ce froid : on entre dans un bain japonais "d’Arômes et de Fleurs" prodigué dans une baignoire de bois en cèdre rouge, importé du Japon. Petit jeu : on choisit une couleur selon notre envie (reflétant notre état d'esprit) qui est associée à des huiles essentielles dont le parfum soutiendra notre humeur : cocoon, énergisante, relax, etc. Le bleu, symbole du froid et de l'hiver dévoile le rituel de Bengalore en Inde : des huiles végétales aux vertus apaisantes et des huiles essentielles de Cardamome et de l’Absolu de vanille...

Une eau chaude, un massage à l'huile chaude

Dans ce bain parsemé de pétales de rose, le massage commence par les trapèzes, la nuque et le cuir chevelu. Là, on ferme les yeux et déjà on lâche prise dans l'eau chaude.

De la chaleur que l'on n'abandonnera pas une fois installée sur la table de massage pour un soin délassant du dos à l'huile chaude qui insiste sur les muscles du dos, de la nuque et des omoplates.

L'autre intérêt de ce Cérémonial est qu'il n'oublie pas le visage avec le soin Ko Bi Do qui lifte et repulpe avec des baumes issus de la pharmacopée japonaise. La peau est massée en profondeur, le but étant d'agir comme un anti-rides. On la sent effectivement repulpée, hydratée, rebondie !

Un déj, suivi d'une balade... ou d'un sauna !

Après, libre à vous d'aller vous promener dans la forêt alentour avant d'aller déjeuner au restaurant d'un menu spécial pleine forme concocté par le nouveau chef, Didier Baugnet.

Après plus d'1h50 de soins, la sensation de bien-être et de flottement dure des heures. On est réchauffée au plus profond et délassée de l'intérieur, un vrai bonheur !

>> Journée de détente et Cérémonial Impérial de Jeunesse, 210€. Spa des Cinq Mondes au Dolce La Hulpe, les infos sont ici