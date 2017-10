Un défilé pour mettre en valeur les bas et les collants, cela s'appelle un legshow et celui de Calzedonia pour montrer sa nouvelle collection d'hiver a été dingue, la preuve en images.





Julia Roberts et Calzedonia, c'est une collab' qui roule ! L'actrice prête à nouveau son sourire et ses jambes à la marque de vêtements et collants italienne Calzedonia dans une nouvelle campagne que l'on peut voir depuis ce 1er octobre.

Mais le clou du lancement de cette collection d'hiver a eu lieu le 5 septembre dernier. Calzedonia avait organisé un legshow spectaculaire dans le QG de la marque en Italie, à Vérone. La star américaine y était bien évidemment conviée et elle ne s'est pas fait priéer pour venir et danser toute la soirée, tout sourires, en petite robe rose à col et jambettes légères gansées de résille à plumetis.

© DR



Sur le catwalk, le spectacle était dingue, les jambes vertigineuses et les sourires éclatants (ça change !voir la vidéo. O en retiendra les collants colorblocks mais aussi et surtout les mouchetés, imprimés, dentelles, résille ou argentés. L'hiver devrait être très glam et ça fait plutôt du bien d'oser avec des collants, c'est tellement facile à porter...

Il y a quelques semaines, Calzedonia a présenté sa collection AW17 avec un LEGSHOW spectaculaire dans le QG de la marque, Vérone. Julia Roberts est le visage de la marque cette saison et elle était bien évidemment présente au spectacle, elle y a dit quelques mots et a dansé toute la soirée avec Calzedonia.