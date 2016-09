Oui, le Thermolactyl de Damart peut être sexy, la preuve par Chantal Thomass !

Beauté & Mode

C'est la collab improbable et réussie que l'on va pouvoir s'offrir cet hiver : Chantal Thomass connue pour ses dessous chics et affriolants a créé une collection capsule de sous-vêtements pour Damart. Et les people adorent !





C'est aux célèbres Bains de Paris que la styliste Chantal Thomass et Damart ont lancé officiellement leur collaboration. La marque aux Thermolactyl qui n'a jamais misé sur le glam, loin s'en faut, a voulu s'enhardir et a eu la très bonne idée d'approcher la créatrice de lingerie bien connue pour tout oser avec fantaisie et sexy.

La soirée a rapidement battu son plein et les people se sont pressés, tout sourires pour poser avec la créatrice, reconnaissable à son carré court frangé. Une soirée "pink" arrosée de Veuve Clicquot Rosé où l'on pouvait voir la vingtaine de pièces de la collection dans un petit showroom installé prés de la célèbre piscine.

Julie Depardieu, tout en bisous et sourires, Valérie Bonneton, Joyce Jonathan, Elisa Tovati ou encore Axelle Lafont et Fauve Hautot ont apprécié l'ambiance de la soirée mixée par DJ Twiggy. Chantal Thomass, à l'aise et très disponible pour tous ses invités passaient d'un groupe à l'autre, racontant son plaisir d'avoir pu jouer avec les matières chaudes et douces de Damart.

Et c'est vrai qu'avec un peu de dentelles de Calais par ci, des t-shirts ajourés par-là, des manchettes qui affinent et donnent bien chaud, un petit top qui la joue porte-jarretelles à mixer avec un jean ou encore un jogging tout cocoon et un marcel qui fait un clin d'oeil à la queue de pie, la créatrice s'est amusée en apportant ses codes bien connus aux sous-vêtements que Damart imagine depuis des dizaines d'années (et avec succès !) plus pratiques et confortables que glam.

Une toute belle collection à petit prix (de 39 à 89€) à s'offrir à partir de novembre pour l'hiver... En se disant qu'on partage désormais quelque chose avec Elisa Tovati ou Joyce Jonathan !