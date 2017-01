Beauté & Mode Ah ces bad hair days ! Quand nos cheveux n’en font qu’à leur tête... Les racines sont raplapla et les pointes partent dans tous les sens. Heureusement, il existe des astuces pourles dompter, quel que soit le problème ! Voici les bons conseils de l’expert Jörg Oppermann, de Oppermann Haute Coiffure à Hambourg.





Environ 50% des femmes trouvent leurs cheveux trop fins. Comment faut-il en prendre soin afin de leur donner du volume ?

Pour les cheveux fins, il faut absolument utiliser des produits qui redonnent du volume. Cela commence avec des soins appropriés, comme un shampooing et un après-shampooing spécial volume. Après la douche, il ne faut surtout pas se sécher les cheveux en les frottant vigoureusement mais simplement en les essorant à la main à travers une serviette. Il faut ensuite les démêler à l’aide d’un peigne tout en appliquant un soin, comme une mousse coiffante. Cela permettra de redonner un peu de structure aux cheveux une fois secs. Séchez-vous les cheveux mèche par mèche, à l’aide d’une brosse à brushing ronde : éloignez et décollez les mèches en les séchant pour donner du volume, ça marche même sur les cheveux fins ! Pour finir, vous pouvez sécher les pointes de cheveux en les enroulant vers le haut à l’aide de votre brosse ronde.





Racines grasses, pointes sèches : que faire dans ces cas-là ?

Pour éviter les racines grasses mais aussi nourrir les cheveux il existe des soins spéciaux qui permettent de trouver l’équilibre idéal. La marque La Biosthétique par exemple, propose à ses clients une analyse personnalisée du cuir chevelu afin de proposer des produits plus adaptés. Parfois, vous avez en effet l’impression que vos cheveux sont gras, et que votre cuir chevelu est trop hydraté, alors qu’en réalité vos cheveux sont très secs. Cela vient du fait que nous utilisons habituellement de simples shampooings pour réduire le sébum au niveau des racines, mais ceux-ci n’ont évidemment pas l’effet escompté.





Quelles sont les astuces secrètes ?

Pour éviter que les cheveux graissent et pouvoir les coiffer correctement, je recommande les shampooings secs qui redonneront rapidement de la fraîcheur à vos cheveux. On peut également les utiliser lorsqu’on manque de temps pour se laver les cheveux. Pour avoir de beaux cheveux quelle que soit leur longueur, il est très important de conserver une distance de sécurité entre le sèche-cheveux et la mèche, et de la sécher tout en l’enroulant vers le haut au niveau des pointes, afin de la faire rebiquer. C’est très simple, rapide, et les cheveux retombent parfaitement. Pour les cheveux longs et indisciplinés, vous pouvez toujours utiliser la technique classique de la natte. C’est un look intemporel et soigné qui sera toujours tendance.



Avec l'aide de beautypress.de