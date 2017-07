La toile rigole de la pose alambiquée prise par Céline DIon lors du shooting de Vogue. Et les détournements se multiplient autour de ce mème hilarant.





Pour les besoins d'un shooting organisé autour d'elle par Vogue US, Céline Dion a donné de sa personne, d'abord elle a posé nue, ensuite toute habillée (ouf) dans les jardins du Palais Royal, à deux pas du Louvre. Lors de cette dernière séance de photos, elle porte une robe-manteau à la Marie Poppins et un petit chapeau penché sur la tête et s'en est donné à coeur joie : flamenco endiablé, taille d'arbres et posture assez étrange.

© Reporters



Dont une, façon "penseur de Rodin", qui lui a valu une avalanche de détournements sur twitter, plus drôles les uns que les autres, à retrouver sous le hashtag #PoseTaCeline. Comme l'explique Miss Tagada Rose sur Instagram, "le jeu #posetaceline consiste à se servir d'une pose singulière de Céline prise lors d'un shooting pour VOGUE, découper sa silhouette, et l'insérer dans un autre environnement".

Et voilà ce que cela donne...