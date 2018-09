C'est l'une des tendances du moment et c'est sûrement à elle qu'on la doit. Blake Lively ne peut plus se passer de ses costumes, qu'elle twiste à gogo. Du fluo, du rose, de l'orange... Toutes les couleurs y passent, mais le fil conducteur reste bien le même : c'est smoking ou rien. Il semblerait que l'actrice de 31 ans y ait succombé grâce à son rôle de le film L'Ombre d'Emily de Paul Feig. Dans ce thriller, son personnage porte également de nombreux costumes. Une chose est sûre, ce style masculin-féminin lui va comme un gant et devrait faire des émules.