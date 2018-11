Le dimanche 7 mai 2015, jour de l'élection de son époux, Emmanuel Macron, "Bibi" avait marqué le coup avec son manteau bleu marine au col métallique signé Louis Vuitton. Devant le Louvre, main dans la main avec le président, Brigitte Macron avait tout de suite affiché son affinité avec la marque de luxe française.Quelques jours plus tard, elle réitérait l'expérience en s'affichant en robe-tailleur bleu ciel et veste assortie griffés LV pour l'investiture de son mari. Depuis, elle n'a quasiment plus jamais fait d’infidélité à Nicolas Ghesquière, directeur artistique des collections Femmes depuis 2013.

© AP © REPORTERS Mais pourquoi Brigitte Macron choisit-elle de porter quasiment exclusivement des vêtements de la marque fondée en 1854? Il s'avère que la Première dame de France, avant d'avoir ce titre, était enseignante au lycée privé Franklin, à Paris, et était la professeurs de français de Jean et Frédéric, les plus jeunes fils de Bernard Arnault. Ce dernier n'est autre que le propriétaire du groupe de luxe LVMH, dont fait partie la marque de maroquinerie et de prêt-à-porter Louis Vuitton.

Plus tard, l'épouse du président français a sympathisé avec Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault et directrice générale adjointe de Louis Vuitton. Brigitte Macron, 65 ans, semble apprécier la patte de Nicolas Ghesquière et plus particulièrement les tenues agrémentée de tirettes, boutons métalliques et aux effets métallisés.

© REPORTERS © REPORTERS Selon le magazine Capital, "la doctrine élyséenne exige que tous les cadeaux d’une valeur supérieure à 150 euros soient rendus". Les sublimes robes, vestes et sacs à mains offerts à "Bibi" ne vivent donc pas éternellement dans sa garde-robe.

© REPORTERS Tout comme Brigitte Macron, la reine Mathilde, qui accueille d'ailleurs son homologue au Palais royal ce lundi, est très fidèle à un couturier: le Belge Edouard Vermeulen de la maison Natan. En termes de couvre-chefs, l'épouse du roi Philippe porte toujours des créations de Fabienne Delvigne.