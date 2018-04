Bruxelles est en perpétuel changement du côté de la mode et de la déco et un nombre impressionnant de boutiques a fait son apparition ces derniers mois. De quoi repenser sa garde-robes et son intérieur ? On fait le tour avec vous des nouvelles enseignes, des nouveautés des grandes marques et des pop-up à ne pas manquer.





Pour admirer et essayer les très désirables escarpins (et boots et compensées) signés Bettina Vermillon il faut aller jusqu'à Paris dans la nouvelle boutique du quartier Saint-Honoré. Mais entre le mercredi 2 et le samedi 5 mai, on pourra aussi se rendre au pop up bruxellois de la marque, dans la boutique de Nathalie Didden dans le quartier des Marolles qui mettra ses tapis luxueux et magnifiques au service des sandales et souliers au talon d'aluminium travaillé.

Betttina Vermillon chez Didden, rue Blaes, 66 - 1000 Bruxelles. Du 2 au 5 mai. www.bettinavermillon.com





Majestic Filatures

Fondée en 1989 à Paris par deux autodidactes passionnés de mode, Majestic Filatures est une marque dédiée exclusivement au t-shirt. Le pari de la maison? Anoblir cet essentiel de la garde-robe en le travaillant autour de matières délicates et naturelles comme le cachemire, la soie, le lin et même le cuir tout en le proposant à un prix accessible. Forte de son succès, la marque parisienne s'établit désormais dans la capitale, dans la prestigieuse avenue Louise au numéro 92, depuis le début de l'année.

A l'image de l'ADN de la marque, le flagship store bruxellois sur deux étages est raffiné, à la déco simple mais délicate et au charme chic et discret. Un magasin à l'esprit "parisien" au coeur de la capitale belge.

Avenue Louise, 92 - 1000 Bruxelles. www.majesticfilatures.com





Juttu

Un espace gigantesque (1400 mètres carrés) consacré à la mode, la déco, la nourriture et qui, tous les deux mois et demi, met en avant des initiatives locales. C'est le challenge que se lance Juttu, le nouveau magasin trendy dans lequel tout le monde trouve son compte. Y entrer, c'est faire un pas dans un univers tropical-chic, tant la verdure luxuriante est présente sur le lieu. Au menu: marques confidentielles que seules quelques intiées connaissent pour les soins, nourriture bio pour la plus grande partie, accessoires de déco originales et dans l'air du temps et sélection de vêtements pointue et diversifiée.

Notre coup de coeur? Le pantalon taille haute de la marque danoise Co'Couture. Pièce forte, il est nous rend chic même en débardeur ! Allié à une blouse, il nous donne un look trendy mais professionel histoire d'être la plus belle pour aller travailler.

Avenue de la Toison d'Or, 26-28 - 1050 Bruxelles. www.juttu.be





Weekday

Weekday est un label de jeans et de mode suédois influencé par la culture jeune et le streetstyle. La marque a été fondée en 2002 et n'a cessé de grandir, atteignant une reconnaissance publique après son arrivée dans le giron du géant suédois H&M. Mais ce qui est bien avec Weekday, c'est qu'elle a gardé son ADN et sa liberté de création, offrant des collections originales pour femmes et hommes, ainsi qu’une petite sélection de marques externes. Les t-shirts Zeitgeist lancés il y a des années par Weekday s'arrachent, soit des t-shirts sérigraphiés en petite quantité avec un message dans l'air du temps...

Côté prix, la coolitude est aussi de mise : hoodie, jeans à 40€, des tops à partir de 10€, des pulls à partir de 40 € et surtout, ce qu'on aime dans Weekday, ce sont ces pièces très originales qui boostent toutes les garde-robes.

La nouvelle boutique à Bruxelles, située rue Capitaine Crespel, à côté de Apple compte environ 600 m2 répartis sur deux étages, où les clients peuvent découvrir les collections actuelles. Lumineux, doté d’un corner sérigraphie ou le t-shirt ‘Zeitgeist’ est imprimé chaque semaine, le magasin bruxellois est le 3e en Belgique, il était fortement attendu!

Photo : Chemise oversized blanche, 40€.

Rue Capitaine Crespel, 2-4 - 1050 Bruxelles. www.weekday.com





AS Adventure

La marque qui a passé des années dans la galerie Toison d'Or non loin de la Fnac s'offre une belle vitrine puisqu'il est désormais installé dans l'ancien bâtiment de Marks & Spencer à la Toison d'Or.

Le nouveau magasin occupe une superficie de 2800 mètres carrés, juste en dessous de Juttu, sa société-soeur. Il vient donc s'ajouter aux 46 autres magasins de la marque présents dans tout le Benelux. Que vous soyez à la recherche de tentes pour un camp scout dans les Ardennes, de bonnes chaussures de marche pour faire de la randonnée en Amérique du Sud ou d'un bon vélo pour faire le tour de l'Europe, vous y trouverez forcément votre bonheur. Une aubaine pour les amoureux de la nature, les passionnés de voyage et les personnes actives et adeptes de l' "outdoor"!

Avenue de la Toison d'Or, 26-28 - 1000 Bruxelles. www.asadventure.com





Dinh Van

La célèbre marque de joaillerie française, qui célèbre cette année les 40 ans de son iconique bracelet menottes, a ouvert un troisième écrin à Bruxelles. Pourtant présente en Belgique depuis plus de 10 ans et ayant déjà deux boutiques à Bruxelles, c'est dans les Galeries Royales Saint-Hubert que Dinh Van à décidé d'installer son atelier. D'allure intime mais au concept innovant, le nouvel espace Dinh Van est le lieu idéal où se rendre pour faire un cadeau à l'être aimé. A deux pas de la place la plus visitée de la capitale, ce choix d'emplacement est judicieux pour la marque dont la créateur avait la volonté de "faire descendre le bijou dans la rue".

Galeries Royales Saint-Hubert. Galerie du Roi, 28. 1000 Bruxelles. www.dinhvan.com





K-Way

La marque emblématique de coupe-vents, créée en France en 1965, a choisi Bruxelles pour installer son premier flagship dans notre plat pays. Situé dans l'iconique quartier Dansaert, réputé pour sa sélection de boutiques pointues, le flagship K-Way dispose de 90 mètres carrés où les amoureux de la marque à la fameuse banane peuvent désormais faire leurs achats. Moderne et classique, avec des petites touches aux couleurs flashy comme l'imposant fauteuil bleu roi qui trône en plein milieu du magasin, la décoration de la boutique fait échos à l'ADN de la marque iconique depuis les années 80.

Rue Antoine Dansaert, 33, 1000 Bruxelles. www.k-way.fr





Zadig et Voltaire

La marque était déjà présente avenue Louise mais elle a changé d'espace pour le meilleur ! Une boutique tout en transparence pensée par l'architecte belge Bernard Dubois. Plus qu'une boutique, c'est un style de vie où collections et œuvre contemporaine se côtoient. Une grande sculpture « Tunnel of Love » de Dan Graham occupe l’espace central du magasin et les murs crépis reprennent d’une façon évanescente les codes développés à Paris.

Avenue Louise, 60 - 1000 Bruxelles. www.zadig-et-voltaire.com





Louis Vuitton en boutique temporaire

Louis Vuitton a ouvert un magasin temporaire il y a peu pour remplacer un temps le magasin d'origine, fermé pour travaux jusqu'à la fin de 2018. Dans cette espace pop up mais chic, on trouvera pour la première fois dans la capitale belge, la collection Prêt-à-porter pour Homme. De même que les Objets Nomades de la Maison, des œuvres d'artistes belges ainsi que des objets intrigants conservés chez des antiquaires belges, tous incorporés dans un décor moderne. Le lieu rêvé pour aller y humer avec bonheur les nouveaux parfums pour hommes, créés par Jacques Cavalier, totalement irrésistibles.

Boulevard de Waterloo, 30 - 1000 Bruxelles. www.louisvuitton.com





Tatamy Kids Store

Après l'expérience réussie "Chou'Ket" à l'Auberge Espagnole au printemps dernier, Tatamy a ouvert sa "boutique-atelier" il y a un mois, au coeur du quartier européen à Bruxelles. ​Une boutique avec un atelier semi-professionnel ouvert et accessible au public pour mieux accueillir la clientèle et lui offrir la possibilité de personnaliser leur commande dans une transparence totale. Chez Tatamy Kids Store, on trouve des articles en série limitée, des articles locaux, artisanaux, écologiques ou issus du commerce équitable.

On y trouve également les gants marionnettes de Courbes, les sarouels de Mushi, la carterie de Papier Sucré, les affiches de Madame La Belge,... des créatrices qui s'intègrent parfaitement dans l'univers de Tatamy.

Rue Gray, 9 - 1040 Bruxelles. www.tatamy.be





Akaso

Au coin de la rue des Bouchers, cinq vitrines présenteront la collection de vêtements et accessoires Akaso, aux imprimés et dessins créés par la tribu Kara en Ethiopie, connue pour son art du body painting. Quand Philippe, le fondateur de la marque - père de deux filles d’origine éthiopienne - découvre un livre de body painting africain, c'est le déclic pour lui : il va travailler avec ces artistes, et promouvoir ainsi leur artisanat. De cette rencontre naît la vision Akaso de co-création réunissant artistes africains et créateurs belges. Le résultat est une collection de luxe abordable avec une touche ethnique contemporaine. Tout comme la décoration du lieu qui mêle les deux univers à la perfection avec murs blancs et projection de visages d'Ethiopiens de la tribu Kara.

Galerie du Roi, 1 - 1000 Bruxelles. www.akaso.eu





Etam

Etam réouvre deux de ses magasins ce mois-ci, dans les shoppings de Woluwe-Saint-Lambert et Tournai les Bastions. Si l'ouverture tournaisienne a eu lieu le 14 avril dernier, celle au Woluwe-Shopping Center est toute fraîche puisqu'elle a eu lieu le samedi 21 avril dernier ! Suivant l'exemple des boutiques parisiennes, la marque de lingerie française intègre dans ses nouveaux magasins un concept cosy habillé de marbre blanc et noir, de bois et de miroir. Pour un accueil toujours plus intime en matière de lingerie et de maillots de bain.

www.etam.be





Unisa

La marque de chaussures et de sacs de référence en Espagne depuis les années 70, vient d’ouvrir 5 boutiques en Belgique (deux à Bruxelles, une à Anvers, une à Liège et une à Wijnegem) ! Que ce soit pour aller danser jusqu'au petit matin et/ou travailler telles les working-women que vous êtes, Unisa propose des souliers adaptés à toutes. Présentes dans plus de 80 pays, les boutiques Unisa sont toutes décorées de la même façon: espace lumineux, prédominance de la couleur blanche et esprit méditerranéen.

www.unisa-europa.com