Quels sont les costumes les plus populaires cette année? Selon des recherches de Shopalike.fr, basées sur l'outil Google Trends du géant américain, trois personnages issus de la culture populaire figurent en tête. L'entreprise s'est concentrée sur thèmes et les images obtenues en mentionnant le mot "costume" dans la barre de recherche Google.

Si la recherche sur internet ne reflètent pas forcément les achats réellement effectués pour le soir d'Halloween, elle permet cependant de donner une tendance intéressante.

En premier lieu des costumes les plus en vogue ces trois dernières années dans le monde, c'est sans surprise la co-star de 'Suicide Squad', Harley Quinn qui obtient le plus grand score de popularité. Depuis la sortie du film en 2016, les costumes du personnage créé par l'éditeur DC Comics ne cessent d'affluer. En deuxième position, on observe le grand succès de Wonder Woman, qui a également fait l'objet d'un film en 2017, très positivement accueilli par les critiques.

En trois, il ne s'agit pas à proprement parler d'un personnage, mais d'une autre star de série-télévisée: le zombie, ou mort-vivant. Avec d'abord le comics, puis la série télévisée, 'The Walking Dead' a rendu ce monstre mangeur de cerveau très attrayant auprès du public. D'autres oeuvres télévisées et cinématographiques telles que 'IZombie', 'REC', 'Bienvenue à Zombieland', 'World War Z' ou encore 'Warm Bodies' ont également renforcé sa popularité, de même que le jeu Sony 'The Last of us', dont le deuxième opus est grandement attendu en 2019.

En France, le top 3 se joue entre le clown de 'Ça', Wonder Woman et Vaiana.

Toutefois, Shopalike.fr évoque toutefois que pour cette édition 2018, le succès récent de Fortnite, Deadpool, Avengers pourraient également donner des idées aux fans.