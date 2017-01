Le magazine masculine GQ a sorti son classement annuel des 50 hommes les mieux habillés sur l'année écoulée.

Arrive en tête le chanteur Drake. Conrad Quilty-Harper, journaliste pour GQ souligne que son clip Hotline Bling, véritable carton sur Youtube, était aussi un moment important pour la mode, soulignant le look de Drake, pull col roulé gris et Timberland aux pieds. Selon le journaliste, "Drake a développé ces dernières années un style unique qui conjuge prêt-à-porter italien et look sportswear". Pour motiver le choix du magazine, il explique aussi que "si les hommes peuvent porter des vêtements incongrus, colorés, même douillets, sans perdre un iota de leur masculinité, c'est surtout grâce à Drake".

Suivent sur le podium Eddy Redmayne tenant du titre.GQ salue l'élégance et la coupe de cheveux toujours parfaite de ce mannequin devenu acteur.

C'est Luke Evans qui est sur la troisième place du podium. Selon GQ, "il trouve le vêtement qui convient pour chaque occasion et combine avec brio l'élégance, la modernité et le décontracté".

La suite de ce top 50, à découvrir en intégralité sur le site de GQ Magazine comprend notamment Justin Trudeau, Jared Leto, David Beckham et bien d'autres hommes élégants, chacun dans leur style.