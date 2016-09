Rencontre avec Ludovic Engrand, maquilleur de stars

Beauté & Mode

Rien ne résiste à son œil d’expert. Derrière ses lunettes noires - nous sommes sur la terrasse du Kiehl’s Club - il vous scanne et, sans doute, se demande ce qu’il ferait de vous si vous tombiez dans ses pinceaux. Tout comme l’an dernier, Ludovic Engrand est le chef d’une petite troupe de maquilleurs qui, pour le compte d’Urban Decay, magnifie actrices, acteurs et personnalités de passage au Festival du Cinéma américain de Deauville. En trente minutes chrono - parce qu’il y a beaucoup de stars à maquiller - le plus souvent en chambre, il transforme les regards, donne du volume et du peps à des bouches, unifie le teint et… brosse les sourcils. Coup d’œil sur les tendances.

"Les actrices ont complètement évolué depuis l’an dernier", explique-t-il. "En 2015, on était sur des smokey eyes, des regards plus travaillés. Cette année, c’est beaucoup plus naturel". Un bon trait d’eye-liner et l’affaire est faite ? "Non, même pas", sourit-il. "En général, on utilise trois couleurs. Une couleur de base sur la paupière mobile; une couleur de structure pour aggrandir la structure, pour donner de la profondeur au regard. Et puis des raz de cils faits au fard à paupière."

C’est du côté des bouches que la tendance s’est la plus inversée. "On a vu une bouche rose fushia, bubble-gum, sur Christa, un soir. La petite Chloé Grace Moretz, qui était tout le temps dans les tonalités très nude, très pastel. L’an dernier, c’était beaucoup plus rouge."

Ce qui n’a pas changé , en revanche, c’est la première question qu’un maquilleur pose à l’artiste : Qu’est-ce que vous allez porter ce soir ? "C’est le vêtement qui dicte un peu la tonalité générale. J’ai l’impression que c’est un peu moins habillé, cette année. On a eu moins de robes événementielles, sauf Chloé. Et la femme de Stanley Tucci qui portait une magnifique robe rouge. Même le jury, même s’il est très élégant, est beaucoup plus traditionnel. Des robes noires, de coupe classique. Christa, elle, a tout le vestiaire Chanel cette saison… "





Et chacune d’entre elles, qui connaît bien son visage, a aussi sa petite idée sur ce qu’elle veut. "Certaines actrices n’aiment pas spécialement être très maquillées et là, je me retrouve plutôt face à des stars qui aiment le naturel…" On est loin de la flamboyante Rachelle Lefèvre (la rouquine d’Under the dome) qui changeait de look plusieurs fois par jour.

Pour résumer : une jolie peau, un joli teint et un regard presque absent. Peut-être un peu de mascara. Et des faux-cils. "Ce ne sont pas de longs faux-cils, mais juste des implants, des petits rajouts individuels qui donnent de la densité au regard. Je mets cinq minutes pour les deux yeux. J’en pose un toutes les dix secondes. Et ça part très facilement au démaquillage."

Outre les acteurs et les membres du jury, tous les people qui convergent vers Deauville sont également pris en charge par l’équipe (huit personnes, les mêmes que l’an dernier) d’Urban Decay.

Demain, ce ne sera pas Ludovic, rappelé à Paris, qui va maquiller Daniel Radcliffe. L’ex-Harry Potter sera confié aux mains expertes de Margaux. Chez les garçons, toutefois, il y a moins de travail. "Un peu de poudre invisible, qui évite que la peau brille, un peu d’anticernes et des sourcils - ou des barbes, il y en a de plus en plus - bien disciplinés. On appelle ça le grooming. Les Américains - James Franco, Stanley Tucci - sont plus sensibles à l’image qu’ils renvoient."