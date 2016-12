Elles arpentent les podiums et enchainent les campagnes publicitaires. Menant de front deux carrières, people et mannequin, elles sont partout. Cette nouvelle génération de modèles 2.0 n’hésitent pas à utiliser les réseaux sociaux pour étendre leur influence et leur empire perso.





Bella Hadid

Bella Hadid a été élue mannequin de l’année lors des Models Industry Awards. Elle a tenu à remercier le jury composé de professionnels de la mode sur Instagram : « Je suis tellement chanceuse d’appeler ça mon travail et d’évoluer aux côtés de gens si talentueux et inspirants tous les jours… Je vous aime. » Cette année, la it-girl a également rejoint le cercle très fermé des « Anges » Victoria’s Secret et est devenue le nouveau visage de Dior Beauty.









Kirin Dejonckheere

La jeune Anversoise de 18 ans a notamment défilé pour Prada, Valentino, Dior, Elie Saab. Chevelure blonde, regard bleu perçant, allure romantique, elle est la nouvelle it-girl selon Vogue. Mais la Belge qui monte garde les pieds sur terre et n’a pas abandonné l’école pour autant. Elle voit le mannequinat comme un « épreuve de survie », une chance pour cette adepte des sports extrêmes.





Ashley Graham

Cette année, le mannequin Ashley Graham a reçu une Barbie à son effigie. La pulpeuse américaine voulait une poupée dont les cuisses se touchent. « Aurais-je eu un regard différent sur mon corps si j'avais joué à des Barbie qui me ressemblaient ? Probablement. » a-t-elle confié au magazine américain Hollywood Reporter. Sur Instagram, la jeune femme invite les femmes à assumer leurs rondeurs, avec le hasgtag #IamSizeSexy (« Je fais une taille sexy »), et milite contre la marginalisation des femmes rondes.









Taylor Hill

Taylor Hill fait partie des indétronables, aux côtés de Bella et Gigi Hadid, Kendall Jenner et Hailey Baldwin. Cette année, elle est devenue le nouveau visage de Lancôme, a décroché un rôle dans le film The Neon Demon et fait partie des tops les mieux payés au monde (17ème) selon le magazine Forbes. On adore son petit frère Chase Hill qui a signé un contrat de mannequin avec l’agence IMG.









May et Ruth Bell

Bien que May et Ruth Bell soient jumelles, les deux Anglaises ont des personnalités totalement différentes. Cheveux courts et allure androgyne pour Ruth, visage angélique et longue crinière blonde pour May. Ensemble, elles sont les nouvelles muses de la maison Dior. On adore la coupe boyish de Ruth, leur complicité et les chemins opposés qu’elles suivent.





Camille Hurel

En une seule saison, Camille Hurel a participé à plus de 50 défilés, devenant tout simplement le top qui a le plus défilé à la Fashion Week Printemps/Été 2017. Silhouette longiline, visage délicat, regard frondeur, la jeune Française a tout pour devenir le “top” de demain. On adore ses yeux de biche, son look effortless et ses t-shirts rock’n’roll.





Frederikke Sofie

Chanel, Kenzo, Isabel Marant, Lanvin,… La Danoise Frederikke Sofie s’est imposée sur les podiums les plus en vue. Son secret ? Des mensurations de rêve et de magnifiques boucles blondes.





Ellen Rosa

Ellen Rosa fait partie des étoiles montantes. Miu Miu, Chanel, Valentino, Prada,… ont succombé à son regard émeraude et son allure féline. Le jeune top brésilien, 17 ans, a arpenté les podiums pour 50 des maisons les plus prestigieuses.





Jasmine Tookes

Cette année, l’américaine Jasmine Tookes a été choisie pour porter le fameux “fantasy bra”, aka le soutien-gorge-phare du défilé Victoria’s Secret orné de pierres précieuses et estimé à trois millions de dollars.









Kenya Kinski-Jones

Lors de la Fashion Week Printemps/Été 2017, Kenya Kinski-Jones est parvenue à séduire les plus grands noms comme Chanel. Aux côtés de Lourdes Leon, la chanteuse Grimes et l’actrice Amanda Stenberg, le jeune top est l’une des quatre égéries de la maison McCartney, la fille de l’actrice Nastassja Kinski et du musicien Quincy Jones a réussi à se faire un prénom dans la sphère mode.





Kendall Jenner

Kendall Jenner est l’étendard de la nouvelle génération de top models 2.0. Avec ses 70 millions de followers sur Instagram, elle a d’ailleurs été sacrée mannequin de l’année par le public, lors des Models Industry Awards.









Hyun Ji Shin

Lors de la Fashion Week Printemps/Été 2017, le jeune top Nord-Coréen est parvenu à séduire les plus grands noms comme Chanel, Dries Van Noten, Sonia Rykiel et Galliano. On adore sa peau divine, son visage de poupée et son humour décalé.





Lineisy Montero

Lineisy Montero a arpenté les podiums des plus prestigieuses maisons de couture telles que Chanel, Givenchy, Kenzo ou encore Valentino. Elle a également fait la couverture du Vogue Turquie.





Leila Ndabirabe

Leila Ndabirabe, c’est la Belge qui monte. Elle a défilé pour Balmain, Armani, Oscar de la Renta,… et a participé au défilé Victoria’s Secret, véritable show à l’américaine et consécration dans le monde du mannequinat. La jeune Bruxelloise, étudiante en droit, a su séduire les plus grandes marques. On aime ses jambes interminables et son style ultra-glamour.









Winnie Harlow

Ambassadrice de la marque Desigual aux côtés d’Adriana Lima, Winnie Harlow a pris sa revanche sur son passé. En 2016, Winnie Harlow a participé à une campagne publicitaire Swarovski, a été classée dans le top 100 des personnalités de l’année de la BBC et est apparue dans le dernier album de la reine Beyoncé.