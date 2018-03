C’est la tendance capillaire à adopter quand on est brune.





Rose gold, desert rose… Pas toujours facile d’être à jour quand on parle de LA dernière coloration dans le coup. Une chose est sûre : la folie du rose à toutes les sauces est loin d’être terminée. Même quand il s'agit des cheveux. Mais jusqu’ici, ce sont plutôt les blondes qui étaient concernées par ces teintes couleur pêche, pastel et gentiment girly. Désormais, le rose brown met à l’honneur les brunes.

Rose et contraste

Une pointe de rose qui vient égayer les tons chocolat de votre chevelure, c’est le concept du rose brown. Un contraste réussi et orignal qui s’adapte aux bruns clairs comme foncés. La teinte rosée peut d’ailleurs être plus ou moins marquée selon votre personnalité. Certaines vont préférer en mettre juste une touche quand d’autres n’hésiteront pas à y aller à fond.

On doit cette invention à Thi Thao Tu, un coiffeur australien qui est parvenu à ce résultat après un savant mélange d’Olapex – un soin qui protège les cheveux avant coloration -, de décolorant et de teintures brunes et rouges. Ce printemps et cet été, les brunes verront la vie en rose !