Au bureau ou en bord de mer, voici les textiles sur lesquels il faut miser pour ne pas étouffer.





Avoir du style tout en domptant un tant soit peu la chaleur estivale, c’est possible ! Il suffit de suivre ces quelques conseils. Car en été, toutes les matières ne se valent pas…

Miser sur des matières naturelles et végétales

Coton, chanvre et lin sont nos meilleurs alliés. Ce dernier est particulièrement efficace grâce à ses vertus thermorégulatrices. Se froissant facilement, on choisit un mélange lin et coton, histoire d’être stylé sans faux plis. Pour les hommes qui se rendent au bureau, une chemise en lin garantira plus de fraîcheur que l’habituelle chemise Oxford.

Légèreté avant tout

Légères et agréables à porter, la soie, la mousseline, et la dentelle assureront aux femmes d’être élégantes malgré les fortes chaleurs. Grâce à un tissage pas trop serré, l’air circule, l’humidité et la chaleur s’échappent. En été, on privilégie d’ailleurs des vêtements amples plutôt que des t-shirts moulants et des jeans skinny.

© Unsplash

Les matières synthétiques restent au placard

Quand il fait chaud, polyester, polyamide ou autre acrylique sont à proscrire. Ces matières respirent peu : elles gardent chaleur et… odeurs. On se rabat plus facilement sur la viscose, une fibre synthétique naturelle qui a le mérite d’être tendance. Fluides, un peu amples, et pourquoi pas à motifs, robes et hauts en viscose ont de beaux jours devant eux.

Et pour les pieds ?

Les baskets devraient être en toile plutôt qu’en cuir, et basses plutôt que montantes. Pour ceux qui ne peuvent pas mettre de baskets au travail, des chaussures en daim – comme des desert boots – seront une solution idéale, à la fois chic et adaptée aux températures de juillet. Moins pratiques en ville, les espadrilles sont aussi une valeur sûre.