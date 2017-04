Emmanuelle Adam, créatrice des sacs Lilu a décrypté pour nous les tendances de ce printemps. Alors, êtes-vous plus fleurs exotiques ou revival des années 80 ?





Qu'y a-t-il de mieux que de trouver LE sac qui nous fait complètement craquer et qui va nous accompagner au moins tout l'été ? On exagère, mais à peine : un sac, c'est un vrai ami qui nous accompagne partout, à qui on confie nos plus chères possessions, sur lequel on peste quand il est trop grand ou trop petit, qu'on jette dans un coin, qu'on oublie parfois ou qu'on traite comme un prince, c'est selon... Jamais il ne nous est indifférent.

Et lui parle pour nous, il fait partie de notre personnalité et nous donne une dégaine, un maintien, une posture, une élégance, un esprit qui nous signe.

Qui mieux qu'Emmanuelle Adam - qui vient de repositionner sa marque de maroquinerie belge Lilu pour qu'elle lui ressemble plus encore (Esprit rock et libre, quand tu nous tiens!) - pouvait nous parler des tendances qui vont faire notre printemps et tout l'été ? Petites passades estivales ou sacs qui nous accompagneront des années durant, on fait avec notre spécialiste le tour de tout !

Dans sa boutique de la rue du Bailli à Bruxelles, où les sacs se fabriquent à la main patiemment, dans la pièce en-dessous, elle nous parle de toutes les inspirations que ses yeux et ses oreilles ont capté, souvent même sans qu'elle s'en rende compte.

Un exemple ? Le sac Arya et ses petits carrés de cuir cloutés aux quatre coins qui est directement inspiré de Games of Thrones qu'Emmanuelle a découvert en 2015 ! Un coup de coeur pour beaucoup de femmes, il fait désormais partie des nouveaux classiques de la marque belge.





Et si elle avoue ne pas placer l'ensemble d'une collection sous un "thème", la créatrice s'aperçoit souvent après coup du fil conducteur qui passe dans toute ses créations. Cette saison, c'était plutôt rock et tropiques pour Lilu. En attendant, elle a décodé les tendances du moment et, à l'image de la vitrine de la boutique atelier, les tendances sont plutôt easy-chill : cocotiers, imprimés, couleurs et chaleur.





L'imprimé floral

C'est la tendance de l'été qui est partout, déco, vêtements, accessoires, on mixe ça avec des robes évasées, des accessoires bien colorés, des clips pour les chaussures et on a la tendance fugace et sucrée de l'été.





Petite Mendigote, Cléa Pineapple Lilu Bucket Bag Bianca

Zara, sac à mains palmier - - Lilu tote bag Vania





La tendance sportswear

On est toujours plus dans le triomphe des sneakers, les jeunes créateurs retravaillent le survêtement dans tous les sens et toutes les matières, les sacs à dos sont devenus des indispensables.





Adidas Stella Sport - Lilu sac à Dos Sarah

Liebeskind Berlin, sac à dos impirmé et pochette - Zara, sac à dos zippé





Les sacs 80's et 90's

Côté mode, il y a un vrai retour de l'épaulette mais en moins agressif qu'à l'époque, les bucket bags aussi arrivent en force, les leggings accompagnent les pièces fortes et on sature d'imprimés comme chez Gucci...





Atelier Marchal, sac Rondo en python bleu électrique - Dries Van Noten, Pochette anse cravate rouge

Lilu, Bucket Bag Bianca - Liebeskind Berlin, sac rose natté





Le rose : nude ou fuschia

Le rose vit de belles heures alors qu'il a été tellement mis au pilori ! Rose bonbon façon années 80 ou rose nude, poudré, cela dépend du tempérament de chacune...





American Vintage, cabas en peau Anto - Zara, petit sac à rabas rose

Yeba Essentials, sac à main et bandoulière The First - Lilu, sac Laly nude





Les reflets métal ou le lamé

C'est déjà plus pointu mais on sent vraiment que c'est la fin des paillettes pour un glowy plus uni, à l'image des longues jupes plissées qu'on voit beaucoup ou des derbies d'hommes qui deviennent des souliers sérieusement fun pour les femmes en argenté ou en doré.





Madura, tote bag Honey - Liebeskind Berlin, en serpent, Nairobi

Lilu, sac Bianca - Laura B., sac disco en cuir argenté