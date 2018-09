Un photo call à en donner le tournis. Ce 25 septembre, le défilé Saint Laurent était le point de ralliement d'icônes, d'actrices, de mannequins et de chanteuses toutes plus célèbres les unes que les autres. Devant la Tour Eiffel ou un fond noir intense, Catherine Deneuve, Cindy Crawford, Charlotte Gainsbourg ou encore Kate Moss s'en sont données à coeur joie. Et la rock'n'roll attitude était de mise !