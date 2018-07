Le 5 juin, l'actrice avait été aperçue en train de flâner dans le West Village de Manhattan, arborant l'un des pyjamas de la marque en soie noire avec le soutien-gorge «bralette» signé Intimissimi.





Les images de l'actrice se sont rapidement répandues sur les médias sociaux, avec des rumeurs selon lesquelles Parker filmait une campagne publicitaire pour une marque de lingerie. Aujourd'hui, Intimissimi a confirmé la nomination de l'actrice comme nouveau visage de la marque.

En 2018, alors que l'on fête les 20 ans de la série "Sex & the City" qui a révolutionné les "feuilletons" de l'époque et mis en avant 4 femmes, leurs envies et leurs looks. Des looks qui ont inspiré toute une génération ! Sarah jessica Parker qui incarne le comble du style dans la série et qui est elle même toujours un modèle d'élégance easy-chic a été choisie par la marque italienne pour l'incarner dans un spot publicitaire.

Intimissimi a déjà travaillé avec plusieurs célébrités au cours des dernières années, notamment Irina Shayk, Gisele Bündchen et Chiara Ferragni. C'est au tour de Sarah Jessica Parker de prendre la relève, et de prouver qu'il ne faut pas avoir 20 ans pour se faire plaisir ou de plaire à d'autres !