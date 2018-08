Sa tenue de tennis signée par l'incroyable directeur artistique Virgil Abloh pour Nike la verra évoluer comme une danseuse en tutu, la technicité en plus !





A chaque entrée sur les courts de tennis, Serena Williams frappe un grand coup côté sport mais aussi style. Et chaque année à Flushing Meadows, elle se prépare un peu plus encore. Souvenez-vous : la jupe en jean en 2004 (partie de son look Gladiator), la robe rose imprimée léopard en 2014 et bien d'autres encore ! La tenue de match de Williams à New York a un style aussi unique qu’audacieux. Après tout, elle a remporté six tournois majeurs dans la ville... Ses tenues lui réussissent !

© Nike



Pour la 50e édition de l'US Open cette année qui débute le 27 août à New York, la championne portera une robe créée par le designer Virgil Abloh. The Queen Collection, fruit d'une collaboration entre Nike et Abloh pour Serena, réunit deux personnalités transcendantes et franchement, la tenue de tennis prend un sacré coup de jeune !

L’une des inspirations phare de la robe est l’amour de Serena Williams pour la danse et le ballet, qui apparaît dans la conception de la robe pour lui donner un air de tutu.

© Nike



Pour Abloh, qui a fait ses premiers pas chez Nike par le biais des sneakers, la robe de tennis est comme une toile vierge qui lui a permis de mettre en valeur l'une des plus grandes athlètes actuelles. "J’ai essayé d'incarner son esprit et d'apporter quelque chose de nouveau au tennis", en dit-il.

"Ce que j'aime dans le tennis, c'est la grâce. C'est un jeu agressif et puissant, mais il faut du toucher et de la finesse", explique Abloh. "Donc, la robe est féminine, mais combine son agressivité. C'est en partie révélateur. C'est asymétrique. Il a une sorte de silhouette ballerine-esque pour symboliser sa grâce. Il ne s'agit pas de cloches, de sifflets. Il s'agit juste de vivre sur le corps et d'exprimer l'esprit de Serena à chaque coup de raquette.”

La collection comprend aussi une robe pour le jeu de jour et de nuit, un blouson, un sac, la NikeCourt Flare 2 et des éditions limitées de The 10: Nike Air Max 97 et The 10: Nike Blazer Mid SW.