Sexy et drôle : le défilé-revue de Charlotte Olympia

E.W. et AFP Publié le lundi 19 septembre 2016 à 10h37 - Mis à jour le lundi 19 septembre 2016 à 10h46

Beauté & Mode





La styliste a offert un défilé survitaminé, où ses mannequins gambadaient littéralement sur le podium, certaines habillées en quartiers de fruits ou en fruits entiers. Entre les tranches de pastèques et les fraises, les tops portaient une collection élégante et sexy, très pin-up des années 30.

Charlotte Olympia doit l'un de ses plus grands succès à la banane : elle avait créé un petit sac banane pour l'été 2011 qui avait cartonné pendant des mois. Elle ne l'a pas oublié et sur le catwalk, les invités ont eu droit à une mini revue durant laquelle les jeunes femmes en justaucorps à paillettes et boucles maintenues par des pinces dansaient gaiement en portant des bananes géantes.

La créatrice s'est dite très inspirée par Carmen Miranda et par Joséphine Baker qu'elle voit comme l'un des plus grandes pin-ups de ces années d'Entre-Deux-guerres.

#LetsGoBananas! Thank you @sheratongrandlondon for hosting us🍌🍌🍌 Une vidéo publiée par Charlotte Olympia OFFICIAL (@charlotte_olympia) le 18 Sept. 2016 à 13h15 PDT





Une fashion week mordante

La perte de l'accès au marché unique européen, sur lequel 70% de la production textile britannique s'est écoulée en 2014, est la principale préoccupation du secteur.

Il y aussi le risque qu'une politique plus restrictive en matière d'immigration -que réclament les Britanniques qui ont voté pour le Brexit- ne fasse fuir les talents étrangers, dont l'apport a contribué à construire la réputation de Londres comme un lieu de création unique.

"Beaucoup de nos stylistes ne sont pas nés au Royaume-Uni mais sont venus ici pour étudier, et sont finalement restés et ont créé leurs entreprises qui emploient aujourd'hui des centaines, si ce n'est des milliers de personnes", rappelle Caroline Rush.

En attendant, les cinq jours de la London Fashion Week, qui s'est ouverte vendredi sur des shows de Burberry, J.W. Anderson et Topshop Unique, vont confirmer plusieurs tendances lourdes. Burberry va ainsi imiter Gucci, Tom Ford et Vivienne Westwood en présentant ensemble des collections femmes et hommes lundi.

Quant à la collection de Topshop Unique, elle sera disponible à la vente aussitôt pour répondre à l'impatience des clients.

Le rendez-vous londonien sera aussi l'occasion pour des associations de défense des droits de la femme de se faire entendre. #NoSizeFitsAll, une campagne lancée sur les réseaux sociaux, milite ainsi pour une plus large palette de tailles pour les vêtements et "des mannequins qui ont l'air en meilleure santé".