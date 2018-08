La duchesse de Sussex a participé à une charity en assistant avec le prince Harry à une représentation de la comédie musicale Hamilton. Dans un tailleur qui ne cachait pas ses interminables jambes. Meghan: 1 - Protocole: 0.





Le couple s'est rendu le 29 août dernier à un événement organisé par une organisation caritative au Victoria Palace à Londres. Pour cette représentation spéciale de la comédie musicale Hamilton, la princesse avait choisi d'imposer son style avec élégance mais avec détermination aussi : on sait que le protocole indique que les jupes ou robes des dames doivent arriver au genou et que les jambes doivent êtres couvertes de bas.

Meghan est arrivée extrêmement souriante dans un tailleur bleu marine signé Judith et Charles, qui ne correspondait pas tout à fait à ce qui est convenu habituellement puisque la robe-veste s'arrêtait bien au-dessus du genou. L'ensemble (à 320 livres qui devrait vite être en rupture de stock !) la mettait pourtant totalement en valeur avec élégance. La duchesse de Sussex est loin d'assgir son style et cela ne semble pas contrarier le prince Harry qui, très ouvert et souriant lui aussi s'est prêté à quelques pas de danse avant la représentation !