Le body, c’est l’une des pièces fortes des dessous féminins. À chacune de trouver celui qui la mettra en valeur.

Telle une seconde peau, le body est un accessoire de lingerie à haut potentiel érotique, ou de séduction, c’est selon. Peu pratique au quotidien (il faut détacher et attacher le bas à chaque fois que l’on va aux toilettes ou carrément retirer le tout), il est réellement un “booster de libido”, clame Marie, sexologue. “Cela fait toujours son petit effet quand on se déshabille. Le body, ça change du classique duo soutien-gorge/culotte. Cela met en évidence la forme du corps, la poitrine et peut cacher les zones qui provoquent des complexes.”



Cela convient-il à tout le monde ? Viviane, vendeuse de lingerie dans une grande chaîne de magasins, indique qu’il y a “possibilité de trouver des bodies pour tous les corps féminins. Il faut essayer, trouver quelque chose qui convient à la forme des seins, des hanches, des fesses… Les matières peuvent être galbantes et amincissantes au besoin, tout en restant très sexy. On peut également donner plus de rebond aux petites poitrines… Le choix est large.”