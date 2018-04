Il n'y a pas que les sandales et les nus-pieds pour l'été : parfois, il nous faut de bonnes chaussures de ville, sportives mais urbaines qui offrent un confort maximal et un bon look bien sûr. La preuve en quatre "baskets", une paire de chaussures mythiques et une petite paire de tongs célèbres !





La tennis qui éclate de couleurs

Des pois, des fleurs, du motif cachemire réinventé, des imprimés "animaux", de la dentelle anglaise et des lacets pour toutes : la petite tennis Bensimon dans lesquelles vous aurez glissé vos pieds juvéniles fait un retour remarqué encore cette année avec des éditions limitées pleines de soleil.De quoi courir vers l'été avec légèreté.

Tennis Bensimon, entre 40 et 50€ selon le modèle.





La sneakers qui vient du futur

Elle s'appelle Deerupt, elle a été designée par Adidas et a créé une bon gros émoi sur les réseaux sociaux quand elle a fait son apparition sur les réseaux sociaux dans sa résille (qu'Adidas appelle grillage" et ses couleurs qui flashent. Ce motif grillagé qui a caractérisé les modèles de running de la marque dans les années 80 recouvre là l'entièreté du modèle, semelles comprises. La chaussure en tant que telle est très légère et flexible, et ses couleurs rouge et bleu emblématique de la marque de même que ce filet élastiqué finissent de lui donner un look urban qui fait déjà fureur...





La basket qui ressuscite le passé

Et elle est toujours so classe trente ans après son lancement ! Pour célébrer cet anniversaire, New Balance la réédite en gris légèrement argenté qui fait ressortir encore davantage spon design intemporel et indépendant de toutes les tendances. Le modèle Classic 574 est au fil du temps devenu le modèle le plus populaire et le plus vendu de tous les temps ! Pour lui rendre hommage, l'Iconic 574 est une réplique presque exacte du modèle original de 1988. Un coup d'œil suffit pour reconnaître la silhouette classique qui s'est dotée de quelques petites adaptations : un look plus élancé et un confort optimisé.

New balance, Iconic 574, env. 89€





La nouvelle venue qui brise les codes

Vous pensiez tout connaître sur ces bonnes vieilles Palladium avec leur bout de caoutchouc tout rond ? C'est sans compter sur la nouvelle venue de la famille qui brise les codes : la AX_EON s’appuie sur l’héritage Palladium de plus de 70 ans mais se réinvente en sneakers tendance urban. En alliant nylon, néoprène et suède, cette sneaker intemporelle va imposer son style cette saison.

Palladium AX_EON, modèle homme, modèle femme, 109.95€





Les célèbres semelles à coussin d'air qui s'amusent

Les Doc Martens donnent un style personnel à celles et ceux qui les portent et cette saison, on va pouvoir s'en donner à coeur joie tant elles reviennent sur le devant de la scène et tant les nouveaux modèles sont variés. On aime particulièrement les modèles Iced Metallics en gris ou rose, les imprimés floraux plairont aux audacieuses avec une petite robe noire et on ne peut pas passer à côté de l'imprimé léopard !

Doc Martens Joyce Heart, 165€





La tong verte qui a 20 ans

Et pour se détendre tranquille chez soi, on enfile des Havaianas et pourquoi pas la célèbre brasil. C’est en 1998, année de la Coupe du monde de football, qu’Havaianas lance un nouveau modèle de tongs orné d’un petit drapeau brésilien sur la bride en guise d’amulette, afin de porter bonheur à son équipe nationale: la paire Brasil. Il ne faudra pas longtemps pour que le modèle devienne extrêmement prisé, et ce bien au-delà des frontières du pays, ainsi qu’une source de grande fierté pour tous les Brésiliens. Depuis, les tongs Brasil n’auront eu de cesse d’évoluer!

Havaianas Brasil Layers et Havaianas Slim Brasil Logo, 26€.