Pour rappel, derrière cet anagramme de Stromae, on retrouve le maestro lui-même mais également son frère, Luc Junior Tam, et sa femme, Coralie Barbier.

Ensemble, ils ont décidé de lancer une mini-collection de Noël composée d'une paire de chaussettes et d'un pull, uniquement disponibles en 2 coloris. En plus d'être réduite, cette collection est limitée étant donné qu'il n'y aura que 40 pulls et 100 paires de chaussettes à la vente. Si aussi peu d'exemplaires existent, c'est tout simplement parce qu'ils ont été réalisés avec les restes de fils de leur collection Capsule n°5 "pour éviter le gaspillage".

"Nous avons opté pour des couleurs qui diffèrent de la gamme classique de Noël. Nous avions envie de proposer quelque chose qui peut se porter toute l’année tout en conservant l’esprit 'fêtes' avec le lurex doré et les cerfs comme petit clin d’œil", explique Coralie Barbier, la styliste.