Les achats en ligne forment une tendance de fond indéniable mais il ne s'agit pas seulement de cliquer sur quelques touches pour que notre paire de chaussures préférée ou le coup de coeur du moment arrive quelques jours après à la maison.

Il y a un processus de réflexion, d'hésitation, on compare, on imagine, on fait marche arrière et soudain, on se lance...

Shopalike.fr, un site d'achat de vêtements et chaussures de marque en ligne a lancé une enquête* dans plusieurs pays européens. Les résultats sont parlants. AInsi en France, pour parler d'un pays très proche du nôtre, acheter un jeans prend environ 19 heures. Bien plus qu’un t-shirt (2 heures) mais moins qu’une robe (22 heures). En France, le produit le plus apprécié et/ou le plus rapidement acheté semble être le parfum, car il ne prend que avec une durée de 13 minutes. Lorsqu’il s’agit d’acheter une montre connectée la durée moyenne s’élève à 8 minutes. Alors que la décision d’achat reste plus difficile pour les chaussures avec une moyenne d’un jour.

*Étude réalisée par ShopAlike en 2016, sur la base des achats effectués dans 12 pays européens (CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PL, SE, SK) sur une période de 18 mois. Cette étude analyse 160 catégories différentes comprenant plus de 2000 produits, des meubles aux jouets en passant par la mode et le linge de maison - le tout grâce à une base de données de plus de 100 millions d’articles.