Le casting a lieu jusqu'au 30 septembre, il est ouvert à tous les âges, morphologies. Un seul impératif : l'envie !





C'est déjà la 5e édition de Top Women, cette élection qui entend mettre à l'honneur une image non stéréotypée des femmes. Pour concourir, aucune contrainte de poids, de taille, d'âge, de morphologie ou même de handicap... une seule condition : l'envie de participer.

Et ça marche ! Les femmes puisqu'elles sont + de 44.000 à suivre TOP WOMEN sur Facebook et entre 500 et 800 candidates à s'inscrire au casting. "Parce que la beauté n'est pas une question de mensurations mais d'état d'esprit", explique le parrain de Top Women, David Jeanmotte, relookeur et chroniqueur à la RTBF, l'inscription au casting se déroule à l'opposé des autres concours de beauté : "la sélection se base sur l'enthousiasme, la disponibilité de participation aux rencontres obligatoires et l'envie de participer".

"Respect et solidarité sont les maitres mots de l’aventure. Parce qu’apprendre à s’accepter telle qu’on est avec nos ‘imperfections’,nos différences est difficile, on s’entraide, on s’épaule, on se soutient les unes les autres", explique aussi Nathalie De Reuck, l'initiatrice de cette élection pas comme les autres.





Coaching, shootings et rigolades

Plus de 100 candidates seront retenues pour participer à l'aventure. Les rencontres se feront dans différents lieux de Wallonie.

Les inscriptions se font en ligne et les rencontres ont lieu en différents endroits de Wallonie. La centaine de personnes retenues pourront ensuite participer à des séances de coaching, des shootings, des partages d'expériences. Les plus investies iront jusqu'à l'élection, qui aura lieu en octobre.

Les castings quant à eux ont lieu jusqu'au 30 septembre. Les infos sont ICI.