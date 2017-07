Une démarche vivement appréciée...

Le site de vente en ligne secoue le petit monde de la mode. Et pour cause, il s'agit d'une révolution ! Photoshop est resté dans le clavier concernant la collection estivale. La série sur les maillots de bain n'y a pas échappé, dévoilant les imperfections des mannequins, telles que les vergetures. Une décision remarquée et vivement appréciée de la part des internautes, d'autant qu'Asos s'adresse principalement à des jeunes filles connectées. N'oublions pas que l'enseigne propose déjà des vêtements pour toutes les morphologies. Maintenant, cette évolution n'est pas assumée partout. Contrairement à la France ou encore l'Angleterre, la version italienne du site affiche des jambes parfaites bien éloignées de la réalité.