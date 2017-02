S'il voulait célébrer la diversité des femmes américaines, le magazine s'est complètement planté.









Le célèbre magazine de mode Vogue US a publié sur Instagram la photo de sa Une pour le mois de mars. Sur la publication, on peut lire que "la femme moderne américaine" a été mise en avant sur la couverture. Pour ce faire, sept mannequins internationaux ont été réunies. Sauf que toutes ces femmes sont ultra minces (et ne représentent donc pas la femme moyenne américaine) et qu'elles ont toutes été abusivement retouchées via Photoshop.









Dès la publication du post, de nombreux internautes se sont soulevés. Ils ont en effet remarqué que la main de Gigi Hadid, au centre de l'image, avait été retouchée. Son avant-bras semble en effet exagérément long.





Liu Wen, Ashley Graham, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Adwoa Aboah et Vittoria Ceretti posent donc côte à côte, enlacées. Un casting qui se voulait royal mais dans lequel la femme moyenne ne peut se reconnaître. En effet, toutes ces jeunes femmes sont très minces. Est-ce que les Américaines (et les femmes de toutes nationalités) font toutes du 34-36? La réponse est dans la question.





Pourtant, le magazine avait invité Ashley Graham. La top aux formes généreuses est connue pour contrarier l'image de filles filiformes souvent véhiculée dans les parutions. S'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse en critiquant la présence de femmes minces dans le milieu de la mode, celle d'Ashley Graham faisait du bien dans le sens où elle représentait une tranche de la population féminine un peu plus riche en formes. Malheureusement, la mannequin a été tellement photoshopée qu'elle semble avoir le même poids que ses collègues. Les plus fins observateurs ont également remarqué qu'Ashley Graham était la seule à avoir la main posée sur la cuisse. Une manière supplémentaire de cacher ses courbes trop prononcées? Mystère.





Quoiqu'il en soit, il s'agit d'une tentative complètement loupée de photographier la diversité des femmes et qui offre encore une fois l'image d'un monde qui ne ressemble pas à la réalité.