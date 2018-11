Il y a peu, la reine des Pays-Bas a remis un prix dans une tenue pleine de couleurs et de plumes. Il fallait assumer... Ce qu'elle a fait avec un sourire resplendissant dans sa robe qui montrait pas moins de 6 couleurs différentes.





Cela nous a donné l'envie d'aller regarder de plus près son vestiaire lors de ses sorties officielles. Et si Maxima aime les tons beiges et clairs et les tenues classiques la plupart du temps, elle aime aussi étonner avec des ensembles audacieux, affectionne le color-block et porte le pantalon avec plaisir, ce que peu de reines se permettent finalement.

La couleur avant tout

Ces derniers temps, il semble qu'elle ne puisse plus se passer des robes de Claes Iversen, un styliste danois installé aux Pays-Bas et qui joue avec les matières, les couleurs et les formes avec fantaisie et élégance. Mardi dernier, la reine portait donc cette tenue surprenante pour remettre le prix à Reinbert de Leeuw, un chef d'orchestre et compositeur néerlandais. Du bleu turquoise prédominants, des plumes, des rayures, une minaudière bleue et des escarpins bordeaux : sa tenue a fait sensation.

Une robe qui rappelait furieusement une autre tenue du créateur le 16 octobre dernier en Zélande, sous un soleil éblouissant. Maxima avait d'ailleurs fière allure, chapeautée de rouge, très souriante aux côtés du roi Willem-Alexander. Il y a peu, le 22 novembre, elle accueillait le président de Singapour et son épouse dans une robe asymétrique d'un rouge framboise signée du même Iversen.

A 47 ans, la mère de trois filles Catharina-Amalia, Alexia et Ariane, assume complètement son amour de la mode et son approche ludique de celle-ci. Mettant aussi en valeur les créateurs du pays.