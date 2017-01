Fin du suspense. C'est finalement Ralph Lauren qui a habillé la Première Dame.

Melania Trump a choisi une robe bleue claire en cachemire accessoirisée de gants et d'escarpins de la même couleur , pour un look que beaucoup qualifient de "Jackie Kennedy". Le 20 janvier 1961, Jacqueline Kennedy devenait Première Dame des Etats-Unis et portait un tailleur bleu pâle également.

Dès l'annonce de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, plusieurs marques avaient prévenu qu'elles n'habilleraient pas la First Lady. Pendant quelques temps, on se demandait donc qui allait se dévouer pour confectionner la robe qu'elle portera pour le début du mandat de son mari. Les noms pressentis étaient Chanel, qui n'avait pas confirmé l'information, et Ralph Lauren. Le créateur américain avait déjà habillé plusieurs fois Melania Trump durant la campagne et le jour de la victoire de Donald Trump. Hillary Clinton et Michelle Obama ont déjà maintes fois porté des tenues de Ralph Lauren également.





Tenue de gala signée Reem Acra

Jeudi soir, lors du "Candlelight dinner", un dîner de remerciement aux donateurs, Melania Trump avait jeté son dévolu sur une robe gold de la designer Reem Acra.





Jeudi en Norisol Ferrari

Hier, jeudi, la future Première dame Melania Trump portait une tenue de la créatrice américaine d'origine hispanique Norisol Ferrari , fille d'un ancien soldat, pour assister à Washington à l'hommage de son mari aux anciens combattants.





A son arrivée au cimetière militaire d'Arlington, tout proche de la capitale, l'ancien mannequin d'origine slovène portait un manteau et une robe, tous deux noirs, de la styliste new-yorkaise, peu connue du grand public jusqu'ici.

Norisol Ferrari est la fille de parents colombien et vénézuélien. Son père est un ancien soldat ayant subi des blessures incapacitantes au combat, a-t-elle expliqué au site spécialisé Women's Wear Daily.

Réagissant à la polémique née de déclarations de plusieurs designers ayant assuré qu'ils n'habilleraient pas Melania Trump, elle a déclaré à WWD être "opposée à la discrimination sous toutes ses formes".

Elle dit avoir vu en Melania Trump "une personne incomprise, qui est sous le feu des projecteurs. C'est une femme, une mère, et je soutiens les femmes."

La créatrice, qui a fait ses débuts à la Fashion Week de New York en 2012, a insisté sur le côté improbable de sa trajectoire.

"Quelqu'un qui vient d'où je viens n'a pas ce genre d'opportunités", a-t-elle martelé. "Les femmes en général n'ont pas d'occasions comme celles-là dans le monde de la mode. J'ai beaucoup de chance d'avoir une telle muse magnifique. Elle est impressionnante, elle est déterminée et elle est gentille.