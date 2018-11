C'est Elsa Hosk, une mannequin suédoise de 29 ans, qui portera cette année le soutien-gorge phare de la collection Victoria's Secret . Composé d'une maille en argent sur laquelle ont été couchés plus de 2.000 diamants, le "Fantasy Bra" 2018 fait tourner toutes les têtes. Et pour cause, la parure, qui a été dévoilée le 5 novembre, ne vaut pas moins d'un million de dollars cette année et est à l'origine d'une collaboration avec Swarovski