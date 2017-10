Chacune des réalisations de Robert Mouawad vaut son pesant d'or.





L'oeuvre d'art est entrée au Guinness Book des records comme étant le sac à main le plus cher jamais fabriqué, avec un prix évalué à 3,2 millions d'euros. Cette pièce unique a été entièrement réalisée à la main par le bijoutier Robert Mouawad. Elle est faite d'or 18 carats et de 4500 diamants. La plupart des pierres sont transparentes mais 105 d'entre elles sont jaunes et 56 roses. Il a fallu 8.800 heures de travail pour terminer l'objet de collection. Rien que ça !

C'est Christie’s qui sera chargée de gérer la vente aux enchères du "Mouawad 1001 Nights Diamond Purse". Et histoire d'attirer les investisseurs du monde entier, l'entreprise spécialisée a prévu de faire voyager le sac de Hong Kong en passant par Genève ou Londres.

Quand la mode et la bijouterie se croisent

Le nom de ce bijoutier ne vous dit peut-être rien mais il collabore depuis des années avec la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret. Il crée de magnifiques soutien-gorges en pierres précieuses qui sont portés par les Anges lors des défilés flamboyants organisés par la marque.

En 2015, Lily Aldridge avait l'honneur de porter le Fireworks Fantasy Bra de Mouawad. Celui-ci était décoré de 6800 pierres précieuses dont des diamants, des topazes et des saphirs. Il est estimé à 1,7 million d'euros.

En 2014, Adriana Lima et Alessandra Ambrosio enfilaient le Dream Angels Fantasy Bras. Chaque soutien-gorge vaut 1,7 million d'euros.

En 2013, Candice Swanepoel portait le Royal Fantasy Bra d'une valeur de 8,45 millions d'euros.

Les tops portent également très souvent ses parures dans les shows Victoria's Secret.

