Voici le top 10 des mannequins les mieux payés au monde

C’est le moment où jamais d’oublier le montant indiqué sur sa fiche de salaire ou le nombre d’années d’études universitaires qui furent nécessaires avant de décrocher un emploi. Le magazine Forbes vient en effet de publier le top 10 des mannequins les mieux payés au monde. Et, il faut bien le concéder, c’est démoralisant.

Les beautés torrides les plus demandées de la planète, qui vantent à longueur d’année les mérites des produits de luxe inabordables pour le commun des mortels et du rêve sur papier glacé, empochent tous les ans des sommes correspondant, pour nous, à une victoire à l’Euromillions.

Gisele Bundchen, la Brésilienne de 36 ans qui a fait sensation lors de l’ouverture des Jeux Olympiques de Rio, arrive en tête de classement avec 30,5 millions de $. Attention, tout ne vient pas du mannequinat : elle a aussi créé sa propre marque de lingerie et de produits de soin pour la peau.

Ceci explique pourquoi elle surclasse de la tête et des épaules (qu’elle a très jolies) ses concurrentes. Adriana Lima, sa compatriote de 35 ans, de deux centimètres plus petite (1,78 m contre 1,80 m), occupe la deuxième place du podium avec 10,5 millions de $. Trois fois moins, mais on ne s’inquiète quand même pas trop pour ses fins de mois…

Le hasard faisant bien les choses, la troisième marche est occupée par deux plantureuses jeunes femmes : Kendall Jenner, 20 ans, qui n’a pas mis longtemps à mettre toute la famille Kardashian d’accord, et Karlie Kloss, 24 ans, une Américaine branchée sur les réseaux sociaux, dont la chaîne YouTube compte déjà plus de 500.000 abonnés.

La suite du top 10 ne manque pas non plus d’allure. Tout d’abord, avec Gigi Hadid, 21, ans, et Rosie Huntington-Whiteley, 29 ans, ex aequo avec 9 millions de $. Cara Delevingne suit avec 8,5 millions de $, devant le tout premier top model chinois, Liu Wen, qui fait son entrée dans la cour des grandes avec 7 millions de $ de gains et une huitième position partagée avec Candice Swanepoel. Enfin, Miranda Kerr clôt le top 10 avec 6 millions de $.

Maintenant, vous pouvez commencer à pleurer en regardant votre fiche de paie…