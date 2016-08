Voilà comment se comporter... quand on s'ennuie quelque part

Beauté & Mode





Une remise de prix, un gala de charité, un discours pompeux, bref, un événement qui a l'air ennuyeux au possible. Une jeune femme s'applique à écouter avant d'être gagnée par une irrépressible envie de filer à l'anglaise. Ce qu'elle va faire, comme possédée, avec une énergie exceptionnelle pendant 3 minutes dans les couloirs de l'immense bâtiment.

Kenzo en a fini avec la pureté et la délicatesse du coquelicot. Cette année, la marque sort ses griffes de tigre. Pour son nouveau parfum Kenzo World, la maison a demandé à Spike Jonze (le réalisateur de "Her" et "Dans la peau de John Malkovich") de s'emparer de la fragrance pour l'illustrer.

Le clip est une merveille : Margaret Quelley, fille d'Andy McDowel et ancienne danseuse classique y est extraordinaire, comme prise par une transe, au son d'une musique electro-ragga signée par Sam Spiegel & Ape Drums featuring ASSASSIN a.k.a. Agent Sasco. Une musique qui fait carrément décoller !

Pour diriger l'égérie en robe émeraude dans sa danse explosive et azimutée, le réalisateur a demandé à Ryan Heffington d'en assurer la chorégraphie : il est en fait le chorégraphe de "Chandelier" de Sia, vidéo vue plus d'1 milliard de fois sur YouTube !

Le danseur disait d'ailleurs de "Chandelier : "Je crois que nous avons créé quelque chose de simple, d'artistique qui parle à tout le monde. La force de cette performance repose sur son absence de signification déterminée. D'une certaine façon, ça donne le pouvoir à la personne qui regarde, et c'est ce qui en fait une œuvre d'art attirante". Il n'a pas modifié son cap et cette vidéo qui tient plus du clip que de la campagne pub est un véritable bijou d'énergie qui fait du bien à voir.

Préparez-vous à avoir les pieds qui gigotent !