1. Le rasoir

Passez délicatement une lame de rasoir au ras de votre pull afin de sectionner les boules de poils. Une astuce économique mais qui demande du temps devant soi.





2. Le peigne à poux





Il vous permettra de brasser une surface plus large que le rasoir en un seul passage. Veillez à y aller doucement pour ne pas "tirer" la laine et reformer des peluches.





3. Le papier de verre





Tendez votre pull et passez le papier de verre dessus. Cette technique demande du doigté car il ne faut pas y aller trop fort. En effet, si votre pull est très fin, vous risquez tout simplement d'y faire un trou.





4. Du velcro





Tout ce qui capture les fibres est très efficace contre les peluches.









Comment éviter qu'il bouloche?

Vous venez de passer 1h à sauver votre pull? Il est maintenant temps d'apprendre quelques astuces pour ne plus vous faire revivre ce calvaire.





1. Lavez-le avec soin





Un pull en laine ne se lave pas de la même manière qu'un autre vêtement. Pour éviter qu'il ne soit abîmé par le lavage, commencez par le mettre sur l'envers ou dans un sac spécial (le même que celui dans lequel vous placez vos sous-vêtements délicats). Optez pour un programme doux qui ne l'agressera pas trop mais le nettoiera avec efficacité. Utilisez également un savon délicat.





2. Oubliez le sèche-linge





En plus de risquer de faire rétrécir votre pull, le sèche-linge a la fâcheuse tendance d'agresser la laine en la réchauffant alors qu'elle est encore mouillée. Si vous avez besoin de votre pull le lendemain, lavez-le bien à l'avance et laissez-le sécher à l'air libre. Evitez les cintres qui auront tendance à le déformer. Si vous le pouvez, faites-le sécher à plat. Cela prendra plus du temps mais le résultat n'en sera que meilleur.





3. Le congélateur





Si vous avez un pull en laine qui a tendance à boulocher, mettez-le dans un sac de congélation et placez-le 1h ou 2h dans votre congélateur. Quand vous le ressortirez, vous pourrez alors l'enfiler et vous assurer quelques heures de tranquilité. Le froid fixera normalement les fibres pour quelques heures et empêchera la laine de pelucher. Bonus : le froid est également très efficace pour empêcher un pull de gratter.