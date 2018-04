Autant apprécié des végétariens que des carnivores, des amateurs de saveurs d’ailleurs que des affamés de tous bords, le couscous reste, à travers temps et modes, une valeur sûre de la cuisine internationale la plus conviviale qui soit. Voici nos 10 adresses préférées tant à Bruxelles qu’à Mons, Arlon, Bastogne ou Liège. Plus d'adresses et de propositions sur le blog de la chroniqueuse gastronomique Joëlle Rochette





A Bruxelles

La Kasbah

Plus de 25 ans de bons et loyaux services à la gloire du couscous le plus traditionnel et le plus généreux dont on puisse rêver pour cette Kasbah où l’on revient toujours bien volontiers. A l’époque très tendance, le cadre créé par le notoire Frédéric Nicolay dans les années 90, reste, dans le genre, l’un des plus séduisants du centre- ville avec sa centaine de lanternes au plafond et, aux cimaises, ses portraits vintage en noir et blanc d’acteurs et écrivains marocains. Couscous généreux et variés (Kasbah Royal – 22,30 €), grand mezzé, grillades délicieuses, exquise glace des mille et une nuits et parfait thé à la menthe fraîche.

Rue Antoine Dansaert 20B - 1000 Bruxelles - T+32(0)2 502 40 26 - www.lakasbahresto.be





Al Matbakh

Sans doute, la plus récente des adresses à couscous et autres spécialités orientales (Maghreb, Liban) de référence à Bruxelles. Celle-ci, face à la Maison Communale de Schaerbeek, propose également un très agréable cadre, plus contemporain mais tout aussi chaleureux. Cadre imaginé par cet autre « faiseur de restos tendance » Antoine Pinto, permettant d’y retrouver les superbes et emblématiques portraits de vieillards orientaux signés par le photographe Serge Anton. A notre dernière visite de Al Matbakh (la cuisine, en arabe), le propriétaire des lieux, avait réuni ses deux restaurants en un seul et ainsi transféré La Cueva de Castilla (voisine aussi) à Al Matbakh. Il nous avait alors tant parlé des difficultés du secteur que l’idée d’y retourner – en toute empathie – nous vient à nouveau à l’esprit. Outre la solidarité, nous aurons ainsi plaisir à y goûter à nouveau une cuisine généreuse et amicale dans une ambiance où tous les sens sont, à chaque instant, largement sollicités.

Place Colignon 8 - 1030 Bruxelles - T+32(0)2 248 23 29 - www.almatbakh.be





Le Jugurtha

On ne change pas une équipe qui gagne et l’on ne renie pas une adresse qui, longtemps, a fait nos plus beaux dîners exotiques et romantiques ! Avec en spécialité le couscous (à petit prix – Le Royal n’est tarifé que 17,80 € et celui aux légumes 11 € !), son Gris de Boulaouane, toujours très digne accompagnateur de nos repas orientaux, sa terrasse urbaine voisine du bouillonnant Parvis de Saint-Gilles, l’efficacité comme la gentillesse de son accueil, on en vient à se demander pourquoi il nous aura fallu si longtemps avant d’y retourner !

Rue de Moscou, 1060 Bruxelles – T +32(0)2 538 23 67 – www.lejugurtha.be





La Médina

Autre quartier, autre valeur sûre de la cuisine marocaine à Bruxelles. Un restaurant, lui aussi, installé depuis longtemps à une même adresse ; ici, à deux pas du Théâtre Varia. Entre Place Flagey et Place Jourdan, bien avant l’engouement pour ces quartiers devenus très (trop) « modeux », on y venait déjà pour une cuisine authentique proposant couscous (Royal – 18 €), tajines, grillades et salades multiples aux saveurs orientales. Côté douceurs, nombreuses ici, elles se déclinent, notamment pour nous, en incontournables cornes de gazelle, loukoum ou oranges à la cannelle. Et côté cadre, ce sont des artisans de Marrakech qui y ont apporté leur art de la marqueterie. Tout juste comme là-bas !

Avenue de la Couronne, 2 - 1050 Bruxelles - T+32(0)2 640 43 28 – www.lamedina.be





Ce Soir on Dîne à Marrakech

Ici, comme ailleurs, une dizaine de couscous sont à déguster ou donnent la réplique à autant de spécialités marocaines traditionnelles. Assiettes et plats en terre cuite, table-plateau en cuivre martelé et lanternes d’ambiance y sont autant d’éléments décoratifs appréciés par tous ceux qui apprécient voyager à travers cuisine aux mille et une saveurs et authentique tradition réellement d’ailleurs.

Avenue Brugmann, 408 - 1180 Bruxelles - T+32(0)2 347 76 01 - www.ce-soir-on-dine-marrakech.zenchef.com





Le Livre Jaune, chez Rachid

Très bien situé entre l’Avenue Louise et la Place du Châtelain, ce restaurant est aussi une adresse de quartier tenant bon à travers vents et marées, modes et concurrence. Alors que certains l’apprécient toujours avec ferveur, personnellement, il me faudrait y retourner pour avoir une nouvelle idée et mettre mes souvenirs à jour ! Mais assurément toujours belle générosité l‘assiette, cuisine et hospitalité maghrébine obligent !

Rue du Bailli 51 - 1050 Bruxelles - T+32(0)2 648 67 30 - www.lelivrejaune.be





En Wallonie

4 adresses recommandées par proches et amis et donc évidemment fréquemment testées et approuvées ! Y sont au rendez-vous : qualité et variétés des couscous, abondance des assiettes (grand critère de fréquentation en Ardenne) mais aussi soleil, évasion, bonne humeur, bref, le trio gagnant pour tous ceux qui rêvent encore et toujours de futures vacances au soleil. A chacun de compléter ce listing, bien entendu non exhaustif !

La Couscoussière à Arlon. Rue de Diekirch, 50 – 6700 Arlon – T +32(0)63 38 36 44 – www.lacouscoussière-restaurant.be

Le Soleil de Tunisie à Bastogne. Rue du Sablon 163 - 6600 Bastogne – T +32(0)61 21 86 49

Le Numidie à Liège. Rue Frère Michel, 21 – 4000 Liège – T +32(0)4 223 36 85 - www.lanumidie.be

Le Mechoui chez Rabah à Liège. Chaussée des Prés, 11 – 4020 Liège – T +32(0)4 343 38 56