Sans tomber dans le régime drastique contre-productif ou l'orthorexie la plus totale, connaître quelques ingrédients à calorie dite négative permettrait d'alléger ses repas tout en demandant à l'organisme de brûler davantage d'énergie.

Les aliments dits "à calories négatives" sont tous ceux qui ont un faible indice glycémique et un pourcentage élevé de fibres. Ils ne sont donc pas dépourvus complètement de calorie, mais elles sont très peu élevées. Aucune étude à ce jour n'indique que manger tel aliment ferait maigrir.

En revanche, ces aliments, le plus souvent crus, vont jouer un rôle dans la dépense d'énergie tout en améliorant la performance du métabolisme et la production d'enzymes digestives (qui favorisent l'absorption des aliments), impliquées dans la décomposition des graisses, notamment.

À première vue, ce ne sont pas ceux sur lesquels on se jetterait en premier. Le but n'est pas de composer un repas à base de ces aliments exclusivement uniquement pour maigrir (et se priver de protéines essentielles), mais plutôt de les glisser ici et là pour doper son métabolisme et adopter un mode alimentaire plus sain, où le gras et le sucre ne sont pas rois !

En voici 10 :

Le céleri rave cru : avec un apport énergétique de seulement 18 pour 100 g, le céleri-rave fait partie des légumes frais les moins énergétiques. Gorgé de potassium, de calcium et de fer, il est très bon pour le transit.

Le concombre : 95% de son poids provient de l'eau. Il contient très peu de calories (12 pour 100 grammes), et est un excellent choix pour les personnes qui surveillent leur ligne.

L'endive : riche en fibres, l'endive constitue une bonne source de vitamine B9 ou acide folique et vitamine C et ne contient que 15 calories pour 100 grammes.

La courgette : délicieuse à la vapeur ou cuisinée, elle ne contient que 23 calories pour 100 g. La courgette, composée à 96% d'eau, est très riche en nutriments comme la vitamine C, B3 et A.

Les haricots verts : le haricot est une source très élevée de fibres, qui agissent sur la satiété. Rien de tel qu'un grand bol assaisonné d'herbes aromatiques fraîches (20 calories pour 100 grammes).

L'épinard : riche en fer, il n'apporte que 26 calories pour 100 grammes, des fibres, du magnésium et du calcium. Il fournit une quantité de protéines relativement importante pour un légume frais.

L'asperge : avec 20 calories pour 100 grammes, c'est l'antioxydant par excellence.

Le chou-fleur : il apporte 25 calories, des fibres et du calcium et permet de décliner toutes sortes de recettes.

La pastèque : très riche en eau, la pastèque est le fruit avec le moins de calories. Pour 100 grammes, seulement 15 calories.

Le citron : avec 33 calories/100 g et de la vitamine C, le citron est l'agrume detox.