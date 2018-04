Avec le beau temps, l’envie de déguster un rafraîchissant cocktail se fait de plus en plus irrésistible. Profitons donc de ce week-end pour pister les bars à cocktails* les plus tendance de la capitale. Et plus d'adresses sur le blog de Joëlle Rochette .





The Hotel - The Bar

Ici, dans le beau cadre du bar de The Hôtel, on déguste les cocktails de l’un des barmen les plus primés du pays, Fabian Van Roy. C’est à lui que l’on doit la création du « Chouchou de B », cocktail présenté aux Trophées Internationaux des Calvados en mars dernier.

Fabian, membre emblématique de l’UBB, affiche pas mal de prix à son actif dont celui du meilleur cocktail belge à base de Calvados (2016 & 2017) et le titre de 2e meilleur barman du pays en 2017. C’est preuve que l’on déguste à The Hotel de vrais bon cocktails « signature ».

Boulevard de Waterloo 38, 1000 Bruxelles - T+32(0)2 504 11 11 - www.thehotel-brussels.be





La Machine

En plein centre-ville, dans le bouillonnant quartier St Géry, un nouveau bar à cocktails (depuis deux ans) au décor steampunk et à l’ambiance musicale assurée par des DJ belges réputés. C’est aussi là que l’on trouve une carte de 70 cocktails différents dont certains créés par le barman, champion national en titre 2018, Michaël Ionacosta. Le concours du prochain Meilleur Barman National y aura lieu ce 28 mai prochain.

Place Saint-Géry 2, 1000 Bruxelles - T+32(0)2 808 55 54 - www.lamachine.be





Bar Arthur Orlans

© Page Facebook Arthur Orlans



Le plus récent des bars du quartier Dansaert ! Ouvert depuis quelques mois seulement, mérite davantage le déplacement pour le coup d’œil à la déco que pour les cocktails mais, d’après pas mal d’afficionados, déjà incontournable ; à voir également donc !

Rue Antoine Dansaert 67, 1000 Bruxelles - T+32(0)499 82 99 47 - www.facebook.com/ArthurOrlans





THON EU - Bar The Twelve

Grand bar contigu au restaurant, vaste terrasse et club de whisky, voici les atouts du bar du Thon Hotel EU. Aux commandes, l’un des plus actifs barmen de l’UBB, Michel Van Hecke. Ce week-end, l'hôtel héberge les président des différentes associations de barmen européen avec calvados (dont celui du domaine de La Flaguerie) et bières artisanales (dont la bière « Vaurien » de la Brasserie de Grandvoir). Et ici aussi, y venir pour découvrir et s’inscrire au premier club de whisky de la capitale. Avant même de pouvoir assister au 1er festival de whisky, rhum & spirits organisé à Bruxelles du 1er au 3 juin prochain à l’Autoworld (Cinquantenaire – www.bwsf.be).

Rue de la Loi 75, 1040 Bruxelles - T+32(0)2 204 39 11 - www.thonhotels.com





Alice Bar - Rouge Tomate

© DR



Grand succès, super soirées musicales et délicieux cocktails – du plus classique au plus créatif - pour le nouveau bar de l’étage de l’excellent Restaurant Rouge Tomate. Ici, l’ambiance est cosy et chaleureuse en hiver mais ensoleillée en été puisque, dès les beaux jours et depuis l’été dernier, le bar se déplace sur la grande terrasse du jardin de la maison.

Avenue Louise 190, 1050 Bruxelles - T+32(0)2 647 70 44 - www.rougetomate.be





Green Lab

A deux pas du bois de la Cambre, ce bar vient de faire peau neuve avec bar rénové (côté technique/pratique) et carte rafraîchie. Une bonne occasion pour retourner déguster l’un ou l’autre cocktail original dédié au rafraîchissant gin de saison.

Avenue Louise 520, 1050 Bruxelles – T+32(0)475 36 54 85





Odette en Ville

© DR



Coup de coeur pour ce superbe bar aux photos noir et blanc de vedettes hollywoodiennes passées et people connus de tous. Pas mal de cocktails de tous styles (avec ou sans alcool) à prendre au bar ou au salon ou encore, comme nous l’avons fait, à déguster en apéritif d’un délicieux repas signé Vladimir Litvine.

Rue du Châtelain 25, 1050 Bruxelles - T+32(0)2 640 26 26 - www.odetteenville.be





Archiduc

Le plus ancien des bars du quartier Dansaert. On y croise le tout-Bruxelles (dont le chanteur-voisin Arno) et l’on y assiste à des concerts en live de jazz ou de world music. S’y rendre assez tôt car l'espace est exigu. Top décoration art nouveau, un rien surannée !

Rue Antoine Dansaert 6, 1000 Bruxelles - T+32(0)2 512 06 52 - www.archiduc.net





Roxi

Sympa et tout en simplicité, ce petit bar (et resto) du quartier du Châtelain à Ixelles propose les cocktails-créations de Arib, barman œuvrant ici depuis quelques années et qui vient de reprendre le gouvernail de la maison. Les plus : terrasse urbaine, happy hours et fermeture très tard en soirée.

Rue du Bailli 82, 1050 Bruxelles - T+32(0)2 646 17 92 - www.facebook.com/Roxiofficiel





Yi Shan

Cocktails bar dans l’un de nos restaurants asiatiques préférés du centre-ville. Belle carte de cocktails parfaitement réalisés et de style particulièrement up to date avec ces cocktails sans alcool (ou avec), ses ice teas parfumés et son barman en action comme dans un vrai bar à part entière.

Rue Jules Van Praet 13, 1000 Bruxelles (Halles Saint-Géry) - T+32(0)2 502 87 66 - www.facebook.com/yichanbrussels





* Autant de bonnes adresses où découvrir les meilleurs barmen du pays qui ont été primés par l’UBB (Union des Barmen de Belgique). L'association reçoit, pour la première fois à Bruxelles ce week-end (Thon Hotel EU), 34 présidents des associations sœurs européennes. Programme chargé en perspective pour les uns, à la découverte de la capitale, et pour les autres, à la dégustation des plus délicieux cocktails du moment. Autre date à noter : le concours du Meilleur Barman National organisé le 28 mai prochain à La Distillerie (Beersel).