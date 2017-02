Un Salon pour le plaisir des yeux, du nez et surtout du goût...

Pour la 4e fois, le Salon du Chocolat prend ses quartiers à Bruxelles. Le thème cette année : "Au cœur du chocolat bat l'âme du cacao". Durant trois jours (voire quatre si on compte la soirée d'inauguration), Tour & Taxi se muera donc en plaisirs de la gourmandise et des yeux. Parce qu'il est difficile de passer à côté de cet événement lorsqu'on est amoureux, voire complètement accro aux délices chocolatés. Une chose est certaine, chocolatiers, pâtissiers, cuisiniers, confiseurs, designers, stylistes, experts, fabricants de cosmétique, seront au rendez-vous et vous proposeront de goûter (surtout!), de cuisiner, d'apprendre, et d'admirer. Et pour vous mettre un petit peu plus l'eau à la bouche, voici les dix immanquables du Salon.





La soirée d'inauguration pour ceux qui veulent tout découvrir, tout goûter avant les autres. Les allées sont plus calmes que le week-end et les robes en chocolat encore bien fraîches. Pour la première fois cette année, le jeudi est ouvert au grand public. Le coût de l'entrée est plus élevé (30 €), mais 10 € seront reversés au Télévie.





Le fameux défilé de robes en chocolat. En se frayant une place parmi les curieux autour du podium, il est possible d'admirer ces créations incroyables nées de la collaboration entre un styliste et un chocolatier. Le thème : Back to the Future. Parmi les duos : Belvas & Marie-Catherine le Hodey et Lauranne De Jaegher, Choco-Story & la Maison Buissonnière, Jean-Philippe Darcis & Lauranne De Jaegher, Neuhaus & Edouard Vermeulen, etc. Et le clou du spectacle revient à la robe imaginée par le chocolatier Valentino et la styliste Débora Velasquez. Une tenue, portée par Miss Belgique pour la photo de présentation.





Le Pastry Show. De grands chefs, des chefs pâtissiers, des jeunes talents et des chocolatiers y livrent leurs secrets pour réussir des recettes hyper gourmandes. Au programme : le crémeux chocolaté/thé matcha par Isabelle Arpin (WY), le spéculoos avec Dandoy, le merveilleux avec Raphaël Giot, la Saint-Jacques marinée au citron vert/bouillon mousseux au chocolat par Eric Fernez (D'Eugénie à Émilie), le Manon Leonidas revisité en dessert par Christophe Hardiquest (Bonbon) et Fabien Collignon, les secrets des Top Chef Julien Lapraille et Jean-Philippe Watteyne, et plein d'autres encore.









La maquette en chocolat de la Tour Eiffel. Elle sera présentée par Jean-Luc Decluzeau, maître-chocolatier et sculpteur sur chocolat, en collaboration avec Leonidas et le Musée du Chocolat. Un travail incroyable !





Les ateliers pour les enfants. C'est sur l'espace Chocoland que cela se passe. Les enfants de 6 à 12 ans y apprendront l'origine du chocolat et s'initieront aux techniques du chocolat.









Les ateliers Secrets du Chef. Pour apprendre à cuisiner comme les grands chefs et aussi Mélanie, finaliste de l'émission Meilleur Pâtissier.

Les dégustations. Les chocolatiers ne sont pas avares et proposent de goûter certaines de leurs créations (c'est aussi tout le plaisir du Salon). L'occasion de découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles enseignes et des jeunes talents.





Une pépite. La Saint-Valentin approche et c'est l'occasion de découvrir ce que proposent les chocolatiers. L'Alchimie du Chocolat (Gault & Millau 2016) confectionnera ses pralines en cœur devant vos yeux.

The Sound of Chocolate. Il s'agit d'une expérience inédite : déguster quatre tablettes en musique. Vous verrez que l’ouïe, la vue et le toucher influencent aussi le goût.









Un petit tour chez Nehaus. La maison fondatrice de la praline réserve sans doute quelques surprises pour ses 160 ans cette année.

--> Le Salon du Chocolat, Tour & Taxi. Soirée inaugurale le jeudi 9 février à partir de 19h. Le Salon, c'est le vendredi 10 février (10h-19h), le samedi 11 février (10h-19h) et le dimanche 12 février (10h à 18h). Entrée : de 8,5 € à 10 € (5 € pour les enfants). Infos et programmation : http://brussels.salon-du-chocolat.com