Envie de s’attabler pour une petite faim et une grande soif, pour croquer de délicieux tapas avec de jolis crus tout aussi jubilatoires ? Voici en 12 coups de cœur, nos bars à vin préférés du moment à Bruxelles et en Wallonie. Douze bonnes adresses pour découvrir, par exemple jusqu’en août prochain, les meilleurs vins des Côtes du Rhône. De quoi préparer, aussi un prochain périple œnologique de Lyon à Avignon.

20 heures vin

Comme une première escapade, première échappée belle de la Capitale, c’est en périphérie bruxelloise au cœur de La Hulpe que nous rencontrons Michaël et Isabelle, au 20 heures Vin ! Ici l’embarras du choix est systématiquement de circonstance avec 20 vins servis au verre en plus des nombreux flacons proposés par le couple. Ce dernier offre aussi divers tapas en version chaude ou froide. Plusieurs Côtes du Rhône en vedette durant un mois (23 avril – 23 mai).

Rue des Combattants, 106 – 1310 La Hulpe – bar-a-vin.business.site

Carpe Diem

Le joyeux luron qu’est le sympathique moustachu, Pierre Vicini, n’a pas son pareil pour détailler en mille et un détails autant de crus qu’il propose tout au long de l’année dans son tout aussi accueillant bar à vin. Un fin connaisseur généreux en conseils et en dégustations diverses, en soirées thématiques et en petits plats maison de tradition pour se sustenter à l’occasion ! Sélection très personnelle de quelques délices de Côtes du Rhône du 22 mai au 22 juin.

Rue des Savoyards, 16 – 6900 Marche-en-Famenne – 20carpediem.business.site

© pexels



Chez Félix

Depuis un an, avec l’arrivée d’un second comparse du propriétaire initial, ce bar à vin s’est élargi à pas mal d’étiquette venant tout droit de l’Hexagone, terre d’origine de ce nouveau venu chez Félix. Honneur ici au vin élevés en bio, biodynamie ou à tout le moins les plus naturels possible. Une belle occasion d’y déguster quelques jolis crus du Rhône dans ces versions naturelles et légère ou complexe à souhait. Celles-ci seront à la Une de Chez Félix du 11 juin au 11 juillet prochains.

Avenue Félix Marchal, 142 – 1030 Bruxelles - Chez Felix sur Facebook





Etiquette

A deux pas du bois de la Cambre, Etiquette est l’un de nos bars à vin favoris de la Capitale. Ici, des distributeurs spéciaux trônent sur l’ensemble de la salle t chacun peut y être fidèle en consommant à sa guise d’élégants vins d’ici, de France et du monde. Délicieuses petites dégustations pour accompagner tout cela. Le Rhône y sera bien représenter et plus largement encore, cet été (25 juin – 25 juillet) avec de grands noms ou des vins plus accessibles à tous.

Avenue Emile De Mot, 19 – 1050 Bruxelles – www.etiquette-wines.com

Wine Fever

A Uccle, Laurence Lardot n’a pas son pareil pour conseiller les plus curieux et faire déguster les plus avertis. Son adresse est connue comme le loup blanc par les plus grands amateurs de bons vins ou

comme encore son fournisseur de mari, Bernard Poulet ! Vin des Côtes du Rhône en vedette chez elle aussi, du 28 mai au 28 juin.

Place Charles Graux, 3 – 1050 Bruxelles – www.wine-fever.be

© Joelle Rochette Winery

Winery

Notre préféré à Bruxelles pour le moment n’est autre que la deuxième adresse du Winery initialement installé sur la Place Brugmann. Cette enseigne boitsfortoise également créée par Michaël De Kerchove est un vrai bonheur aux mille et une richesse vinicole, aux réjouissante découvertes de petits producteurs et aux savoureuses dégustation de tapenades, charcuteries et autres olives ou biscuits salés dont on se régale entre deux verres de vin de Côtes du Rhône, notamment et plus particulièrement ces temps-ci jusqu’au 16 mai.

Rue des Trois Tilleuls, 1 – 1170 Bruxelles – www.winery.be

Autres adresses tout aussi recommandables ...

Le Chemin de Vignes, Rue d’Italie, 27 – 1050 Bruxelles

Le Dit Vin Rue de la Coupe, 41 – 7000 Mons

Le Verre bouteille Rue de la Casquette, 13 – 4000 Liège

Rubis Wine Bar Avenue Adolphe Demeur, 34 – 1060 Bruxelles

Saka 20 Rue de la Chapelle, 66 – 6030 Marchienne-au-Pont

Vino Vino, Rue des Brasseurs, 61 – 6000 Namur

>>> Et un tas d'autres bonnes adresses sur le blog gastronomique de Joëlle Rochette