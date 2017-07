Cécile Ellert, spécialiste en détox physique et émotionnelle, diva des webinaires mais aussi gourmande notoire livre ses meilleures recettes qui vont nous aider à lutter contre les micro-champignons qui fatiguent tant notre organisme.





Cécile Ellert est aromathérapeute holistique, experte en détoxification physique et émotionnelle, auteure, enseignante et conférencière. Et c'est une vraie star des webinaires, ces conférences en ligne où tout le monde se connecte en direct pour écouter et interagir avec la spécialiste.

Cette Française a quitté le pays depuis 20 ans et après un détour par l'Asie qui lui a permis de découvrir à quel point nourriture et santé étaient liées ainsi que les incroyables vertus des huiles essentielles, est désormais établie entre Boston et Portland.

Et depuis, elle dispense ses méthodes et ses bons plans pour éviter la sumédicalisation et se sentir mieux sur le web mais également dans des livres qui paraissent maintenant grâce à une maison d'édition belge, les éditions Amyris.

Le dernier livre en date est un recueil de recettes « anti-fongiques » pour « affamer le candida albicans mais pas nous ». Le candida ? C'est ce champignon microscopique qui, quand il gagne du terrain dans notre microbiote intestinale nous rend fatigué, ballonné, grognon et grossi.

« Pour s'en débarrasser, on nous donne souvent une liste d'interdictions alimentaires de 6 pages et débrouillez-vous ! », déplore Cécile. Or, tous les maux dus au candida albicans viennent d'un taux d'inflammation interne qui met doucement mais sûrement l'organisme à plat. Et donc la capacité à s'imposer un rgime restrictif important... « Et dans notre société, tout est prédisposé à ce que l'on ait cette pérennisation des micro-inflammations »

Cécile Ellert qui a souffert de candidose a pris peu à peu les choses en main : « On est obligé de faire avec notre environnement ! Alors je me suis dit qu'on n'était pas obligé de manger sain tout le temps mais manger « propre » oui ! »

Pour se faire du bien elle dispense donc ses recettes et ses conseils d'aromathérapeute mais elle le dit elle-même, il n'y a pas de secret : il ne faut pas être impatient. « Il faut se rééduquer au minimum trois mois, c'est le cycle de régénération cellulaire » ; il faut comprendre qu'on ne peut pas rééduquer sans « douleur » qui est ici l'effet de manque. « Alors j'ai écrit un livre pour prendre les gens par la main et les accompagner jour après jour » : « L'équilibre anti-candida » promet un grand nettoyage interne pour soulager le corsp et l'esprit. Sur le net, il s'est vendu à des milliers d'exemplaires et on le trouve depuis peu sous forme de livre.

Et pour cet été, les 140 recettes anti-fongiques permettent de renouveler sa façon de cuisiner et de se régaler tout en faisant facilement attention à ce que l'on mange : curry de crevettes à la thaï, crème de courgette, croquettes aux lentilles, salade d'agneau, et même des cookies au chocolat...

EN PRATIQUE

« L'équilibre anti-candida », Cécile Ellert, Ed. Amyris , 30€

« 140 recettes anti-fongiques », Cécile Ellert, Ed. Amyris, 20 €

Plus d'infos sur les programmes de Cécile Ellert sur clubequilibrenaturel.com/