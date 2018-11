Tout est question d'habitudes, essayez d'adopter les bonnes en ce qui concerne le rangement de votre réfrigérateur.





Après les courses, le rangement du réfrigérateur n'est pas toujours si évident qu'on ne le pense. Il y a certes des règles d'hygiène et efficacité à respecter, des étages appropriés à certains produits plus qu'à d'autres, mais il y a aussi des aliments qu'on y glisse alors que leur goût et leur fraîcheur seraient justement améliorés en les laissant en dehors du frigo. Et en plus, on gagne de la place ! En voici quinze...

Un chose à savoir : vous pouvez ne pas ranger le beurre au frigo ! Il est fait à partir de lait pasteurisé et les bactéries ont déjà été éliminées. En plus, étant un aliment très gras le beurre intéresse peu les bactéries ambiantes. En revanche, on le conserve à température ambiante (env. 20°) dans un récipient fermé ne laissant pas passer la lumière.Il tindra ainsi environ 2 semaines. Le mieux étant de ne stocker qu'une petite quantité à la fois hors du froid, pour pouvoir se tartiner de belles tartines facilement !





Les tomates

En rangeant les tomates dans le bac à légumes du frigo, elles auront moins de goût. Le froid empêche leur maturation et en dessous de cinq degrés, la surface de ce fruit se ramollit et devient même farineuse.





Le concombre

Presque tout le monde le range dans le bac à légumes du frigo et c'est une erreur ! Le froid dégrade rapidement le concombre.





Le basilic

Il est évidemment mieux en plante dans un pot ou dans le jardin. Mais lorsqu'on l'achète frais et découpé, il vaut mieux ne pas le ranger au frigo. Cela peut en effet l’abîmer car il est très fragile. Aussi, le basilic pourrait absorber les odeurs du réfrigérateur. Bref, mieux vaut le conserver en bouquet dans un verre d'eau.





Les pommes de terre (les douces également)

Jamais dans le frigo ! Elle doivent justement se retrouver dans un lieu sec, sombre, mais frais. Au réfrigérateur, l'amidon des pommes de terre peut se transformer en sucre. Et vos patates deviendront granuleuses.





L'ail

Souvent, on pense que placer l'ail au frigo évitera qu'il pourrisse. Raté ! C'est justement ce qui arrivera puisque cela lui permet de germer. Il doit être placé dans un endroit sec et sombre, à température ambiante et avec une bonne circulation de l'air.





Les oignons

Même chose que les pommes de terre, sauf évidemment lorsque l'oignon est déjà épluché et découpé. En fait, l'humidité du frigo risque d'effacer son caractère « piquant » et d'accélérer la moisissure. Attention aussi de ne pas placer du coup vos oignons et vos patates ensemble ! Ces deux là ne s'entendent pas. Les pommes de terre finissent en effet par se ramollir et pourrir.





Le café

Ranger le café au frigo après ouverture est une erreur. Il perdra rapidement son goût. Mieux vaut le placer dans un endroit frais et sombre.





Les huiles

Peu de gens le font et ils ont raison. Le liquide de l'huile durcit au frigo et se transforme en sorte de beurre.





Le miel

Le miel durcit au frigo. C'est facile, il suffit juste de le laisser bien fermé à température ambiante.





Le pain

Mettre du pain au frigo est déconseillé. Le froid assèche la mie du pain.





Le chocolat

C'est parfois un réflexe de peur que le chocolat ne fonde. Mais sachez que lorsque vous placez cette douceur au frigo, une fine pellicule blanche vient la recouvrir. Ce n'est pas de la moisissure, c'est juste la matière grasse qui remonte à cause du froid. Le chocolat perd donc de sa saveur. Aussi, il risque de s’accaparer toutes les odeurs du frigo. Mieux vaut le laisser à température ambiante, l'idéal serait 15 à 18 degrés, mais une vingtaine de degrés, c'est bien.





Les oeufs

Soit, on les place dans le bac spécial pour les oeufs, qui doit être fermé dans le réfrigérateur. Soit, on les conserve à température ambiante, comme au magasin (Du coup, bien veiller à la date de péremption). En plein milieu du frigo, la coquille, qui est poreuse, absorbe en effet les odeurs des autres aliments.





Les sauces piquantes

Au frigo, elles perdent de leur piquant ! Gardez-les à température ambiante, sauf évidemment si elles sont composées de produits frais comme de la crème.





Les bananes

Si elles ne sont pas totalement mûres, le frigo n'aidera pas et vos bananes resteront vertes.





Les avocats

C'est comme pour les bananes, jamais au frigo! Même mûr, il risque de devenir noir et de durcir. La règle s'applique pour tous les fruits exotiques tant qu'ils ne sont pas découpés, vu qu'ils ont l'habitude justement de la chaleur (kiwi, mangue, melons, pamplemousse, etc.)





Et où ranger les aliments dans son réfrigérateur ?

© Vu sur MangerBouger



