Biotona a édité un livre de recettes de smoothies “pour un mode de vie super sain” (Smoothies, shakes & jus, Biotona, 18 euros). On a retenu deux recettes pour nous donner un coup de boost.

Energie matinale

Ingrédients:

1 centimètre de racines de gingembre

½ citron vert

300 ml de jus de pommes

1 poignée de glaçons

Une cuillère à soupe de “ superboost ” (superfood).

Recette:

Coupez le gingembre et le citron vert en fines lamelles et faites-les infuser pendant 10 minutes dans le jus de pommes. Mettez le tout dans un shaker avec une cuillère à soupe de Superboost et secouez énergiquement.

Antistress

Riche en magnésium (banane et cacao), ce smoothie onctueux détend.

Ingrédients:

1 banane

200 ml de lait d’avoine

1 pincée de sel de l’Himalaya

Zeste d’orange

Une cuillère à café de poudre de maca

Une cuillère à soupe de poudre de cacao

Recette :

Mettez tout dans un blender. Mixez jusqu’à l’obtention d’un smoothie onctueux. Décorez avec le zeste d’orange.