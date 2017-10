L'automne célèbre le grand retour des poires.

Outre son goût, la poire a de nombreuses vertus : source de fibres, antioxydants, pleine de vitamines et de potassium. On ne va donc pas s'en priver.

Voici 3 recettes pour la sublimer !

Tarte Bourdaloue poires et amandes

Couverts: 6. Difficulté: Facile. Cuisson: 1h10

- Ingrédients –

1 rouleau de pâte sablée

100 gr de poudre d’amandes

6 poires mûres

75 gr d’amandes effilées

2 œufs entiers + 1 jaune d’œuf

40 gr de sucre

40 gr de farine

40 cl de lait

½ gousse de vanillle

- Préparation –

1 Préparer la crème pâtissière : faire bouillir le lait avec la moitié du sucre puis éteindre le feu. Au-dessus d’un saladier, gratter les graines noires de la gousse fendue, ajouter le reste de sucre, les œufs entiers, le jaune et fouetter énergiquement. Toujours en fouettant, verser la farine tamisée et le lait en filet. Reverser le tout dans la casserole et faire cuire sur feu moyen en remuant sans cesse avec une spatule. Dès que la crème a épaissi, verser dans une jatte et laisser tiédir. Ajouter la poudre d’aman­des à la crème tiédie. Laisser refroidir.

2 Préchauffer le four à 180°C. Dérouler la pâte dans un moule à tarte, la couvrir de papier sulfurisé et de haricots secs, enfourner pour 10 min de cuisson à blanc. La sortir du four et retirer le papier et les haricots.

3 Peler les poires, les couper en 4, ôter le cœur et les pépins. Retailler chaque quartier en fines lamelles sans aller jusqu’au bout.

4 Étaler la crème aux amandes sur la pâte, poser les quartiers de poires en appuyant un peu pour qu’ils s’ouvrent en éventail. Enfourner pour 20 min. 5 Pendant ce temps, faire griller 2-3 min les amandes effilées dans une poêle, à sec. Sortir la tarte du four, la parsemer d’amandes grillées et la remettre 5 min au four. La servir tiède ou froide.

Pigeons aux poires sauce chocolat

Couverts: 6 . Difficulté: Moyen. Cuisson: 1h

- Ingrédients –

6 pigeons

12 petits navets

6 poires

2 c. à s. de sucre + 3 c. à c.

140 gr de beurre

Sel et poivre

25 cl de vin rouge

10 cl de bouillon de volaille

2 gousses d’ail

2 échalotes

2 c. à s. de cacao amer

1 c. à s. de vinaigre balsamique

2 c. à s. de crème liquide

6 carrés de chocolat noir à pâtisserie

- Préparation –

1. Préchauffer le four à 220°C. Faire fondre 25 gr de beurre dans une sauteuse. Y mettre les navets à dorer, les poudrer de 2 c. à s. sucre. Saler et couvrir. Cuire doucement pendant 20 min.

2 Peler et couper les poires en quartiers. Faire fondre 25 gr de beurre dans une poêle. Y dorer les poires.

3 Placer les pigeons dans un plat, saler et poivrer. Arroser d’un filet d’huile, enfourner. Faire cuire 20 min.

4 Préparer la sauce. Peler et hacher l’ail et l’échalote. Faire fondre 10 gr de beurre dans une casserole. Y mettre l’ail et l’échalote à suer 10 min. Verser le vin et le bouillon, laisser réduire presque à sec. Passer au tamis et remettre le jus dans la casserole, sur feu doux. Ajouter le cacao, 3 c. à c. de sucre, le vinaigre, la crème et le chocolat. Faire fondre en mélangeant. Retirer la sauce du feu et incorporer les 90 gr de beurre en parcelles en fouettant.





5 Sortir les pigeons du four, les couper en deux. Servir les pigeons avec les navets et les poires, arrosés d’un filet de sauce chocolat.



Tartelettes aux poires et roquefort





Couverts: 6 . Difficulté: Facile . Cuisson: 20 min

- Ingrédients –

Quelques noix

40 gr de crème épaisse

1 poire

100 gr de roquefort

1 pâte feuilletée

- Préparation –

1 Préchauffer le four à 180°C. Placer les moules à mini-tartelettes sur la plaque du four. Découper la pâte et placer les ronds de pâte dans chaque moule.

2 Détailler la poire en petits morceaux. Répartir le roquefort dans les moules puis ajouter la crème épaisse et les morceaux de poire.

3 Enfourner à 180°C pendant 15 min. Mettre un cerneau de noix au centre de chaque moule avant de déguster.