On sous-estime le pouvoir des journées internationales. Elles peuvent vous apporter le sourire pour la journée, rien qu'à l'intitulé de certaines. Cette fois, c'est une journée rassasiante qui arrive puisqu'il s'agit de la journée internationale du porridge.





Le porridge, c’est ce fameux plat roboratif préparé au départ en Ecosse. On y trouve des flocons d’avoine cuites dans du lait ou dans de l’eau, ou dans tous les deux à la fois, avec une pincée de sel. On peut y rajouter des fruits du miel, des fruits secs, ... Et si ce n'est pas super joli à regarder, c'est chaud et rassérénant et riche en énergie lente qui vous fera tenir toute la matinée sans tiraillements d'estomac.

D'ailleurs, s'il fallait encore vous convaincre, une étude menée par les chercheurs de l'université d'Harvard publiée en 2015, affirme que consommer un bol de porridge par jour contribuerait à améliorer l'espérance de vie et la santé. En effet, après avoir observé pendant 26 ans les régimes alimentaires de 100 000 personnes, les chercheurs auraient remarqué que les personnes mangeant régulièrement des graines complètes (riz, quinoa, avoine...) vivent plus longtemps.

Voici quatre recettes différentes (à chaque fois pour une personne) mais qui donnent le même résultat : miam, un point c'est tout.





Le porridge traditionnel

© Reporters



On y trouve des flocons d'avoine qui ont trempé dans de l'eau toute la nuit et une banane. Pas de sucre dans la recette mais au final un bol de porridge ultra-nourrissant.

50g de flocons d'avoine

1/2 verre de lait

1 banane mûre

1 cuillère à soupe de graines de lin moulue (facultatif mais c'est très bon pour le trnasit)

Quelques gouttes de jus de citron

Dans la casserole de cuisson, mettez les flocons d'avoine, couvrez d'eau et ajoutez quelques gouttes de citron. Couvrez et laissez reposer toute la nuit.

Le matin, ajoutez une pincée de sel et remettez un peu d'eau sur les flocons qui auront gonflés. Faites cuire à feu doux pendant 5 minutes en remuant de temps à autre. Ajoutez le lait, retirez du feu, couvrez et laissez reposer quelques minutes. Ajoutez les graines de lin, remuez puis incorporez la banane écrasée. Dans un bol ou une assiette, vous pouvez ajouter une touche de lait froid par-dessus. Et si vous préférez plus sucré, rajoutez une cuillère à café de miel.





Le porridge vegan d'Angèle Ferreux-Maeght

Riche en fibres solubles et en phosphore, ce porridge vegan est bon pour le cholestérol nous indique Angèle, la cheffe de la Guinguette d'Angèle à Paris qui propose une cuisine santé et innovante et qui vient de sortir un livre de recettes gourmandes et délicieuses aux Editions Marabout.

Un porridge vite fait puisque prêt en 2 minutes et cuit en 5 !

50g de flocons de sarrasin ou d'avoine sasn gluten

25cl de lait d'amande

1 filet de sirop d'érable

50g de fruits secs (baies de goji, mulberries, raisins secs) et quelques fruits de saison

Faites chauffer le lait d'amande à petits bouillons, quand il est bien chaud, ajoutez les flocons et le sirop d'érable. Mélangez bien et servez aussi avec des fruits de saison.





Le porridge tout riz, léger et rassasiant

© Reporters



Si le lactose et le gluten ne vous réussissent pas, on peut aussi se tourner vers le riz pour un porridge délicieux d'après une recette de Pack Detox

50g de flocons de riz

20 cl de lait de riz

1 cuillère à soupe de coco rapée

1 cuillère à soupe de graines de chia

Une quinzaine de raisins secs

Faites chauffez le lait de riz quand il est bien chaud, faites tomber en pluie les flocons de riz, mélangez et remontez le feu pour arriver à un petit bouillon, après une bonne minute, baissez et ajoutez les raisins et la coco rapée, laissez cuire encore 2 à 3 minutes. C'est prêt ! En cas de grosse faim, vous pouvez y incorporer une banane ou des morceaux de poire ou de pomme. Et si c'est de saison, une poignée de myrtilles, aux vertus anti-oxydantes.





Le porridge salé

Pour les Ecossais, le porridge, ça n'était pas ce "délicieux" petit déjeuner où l'on se demandait quel fruit mettre ce matin-là : c'était roboratif et surtout pas cher du tout, le petit déj du pauvre en somme. On le préparait avec du gruau d'avoine et on y mettait du sel pour donner du goût à cette bouillie.

On réinterprète ici la recette salée et on consomme le porridge avec des champignons sautés par exemple, un oeuf et pourquoi pas une petite tranche de saumon fumé pour un matin qui chante !

30g de céréales en flocons (avoine, millet, sarrasin, riz, seigle ...)

Des herbes aromatiques (romarin, thym, ciboulette, ...)

Du sel et du poivre

Une pointe de curcuma

De l'eau

Ecrasez à la fourchette les flocons recouverts d'eau froide (pour le liant). Laissez tremper 5 min, ajoutez une bonne pincée de sel, un tour de moulin de poivre et les herbes/aromates et les épices de votre choix. On fait cuire sur le feu en mélangeant jusqu'à une texture liée.

On peut servir aussi en accompagnement d'une viande ou d'un poisson, cela change des féculents ! Dans ce cas, on rajoute un peu d'eau pour continuer à écraser les flocons, pour arriver à une consistance légèrement purée (et en plus c'est rempli de fibres).