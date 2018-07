Hors sentiers battus, voici quelques tables insolites ou différentes à Knokke pour s’attabler heureux en bord de mer. D'autres sont à découvrir sur joellerochette.com





Si Versailles, table sur digue

Objectif mer ! Ici, on mange quasi les pieds dans l’eau puisque « Si Versailles » est installé directement sur la digue. A deux pas de la magnifique Réserve du Zwin ou du golf de Knokke, véritable rendez-vous des grands classiques. Tant côté cuisine que côté clients ! Table connue depuis plus d’un quart de siècle pour ses poissons et crustacés mais aussi pour ses moules en saison. Parmi nos meilleurs souvenirs passés, les « moules brûlent doigts » (moules cuites directement dans une poêle ensuite posée sur la table).

Zeedijk-Het Zoute 795, 8300 Knokke-Zoute – T +32(0) 50 60 28 50 – www.siversailles.be





La Réserve, brasserie et terrasse en bord de lac

Un peu à l’écart de la mer, l’hôtel-restaurant-spa La Réserve, totalement transformé et modernisé, est devenu une très belle brasserie avec vue sur le Zegemeer. Dans un cadre contemporain du plus bel effet, sa cuisine de bistro y est qualitative avec ses produits locaux frais du jour. La carte variée (tant pour les plats que pour les prix) propose, comme il se doit sole, cabillaud, tomates crevettes grises et autres burger, salades ou club sandwich « bistro ». Autres atouts : très beau « Bar160 » et vaste terrasse donnant sur le lac.

Elizaethlaan, 160 – 8300 Knokke-Heist – T +32(0)50 61 06 06 – www.la-reserve.be





Escabèche, inspiration marine, nipponne et méditerranéenne

Cuisine française actualisée au goût du moment par la personnalité de Kim Verhasselt (un ancien du Sea Grill à Bruxelles), cette table propose de beaux plats, notamment, de poisson revisités avec créativité et imagination. Quelques touches méditerranéennes ou nippones apportent la notion de cuisine voyageuse à cette enseigne orchestrée par ce chef qui n’hésite pas se ressourcer en bord de mer via un jogging quotidien lui apportant énergie et inspiration.

Dumortierlaan, 94 – 8300 Knokke-Heist – T +32(0)50 60 76 50 – www.escabeche.be





Bel-Etage, resto-boudoir

Dans une petite rue discrète, Bel-Etage fait figure de restaurant à part. Délicatesse des présentations, fraîcheur des produits et créativité dans l’assiette contribuent à une cuisine originale et savoureuse. Jolie décoration sobre et actuelle, sans luxe ostentatoire. Ceci pour une petite maison de bouche brillamment orchestrée par un chef jouant au « seul en scène » comme pas deux ! Fabrice Vuillemin est aussi l’un des dignes héritiers du plus célèbre de nos chefs de cuisine belge, Pierre Romeyer. Ce dernier étant décédé ce 11 juillet dernier, nous ne pouvions que lui rendre hommage ici même à travers l’évocation de l’héritage qu’il laisse au chef-propriétaire du restaurant Bel-Etage de Knokke comme à toute une lignée de grands chefs belges encore en activité aux quatre coins de notre petit pays.

Gulden-Vliesstraat 13, 8300 Knokke-Heist – T +32(0)50 62 77 33 – www.restaurantbeletage.be