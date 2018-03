Cette année pour la 3e fois, l’événement culinaire "Enjoy the Pleasure" réunira à la Ferme de Ciney, du 25 au 27 mai prochains, quelques-uns des chefs les plus dynamiques de la Province de Namur. Cette rencontre, à l’instar d’événements culinaires tels Culinaria (Bruxelles) ou Fourchette (Flandre) permettra aux gourmets avertis et gourmands curieux de passer une journée entière à découvrir la cuisine et les produits locaux d’artisans talentueux et créatifs.

En attendant de revenir sur les détails de la programmation de cette rencontre champêtre, voici déjà un coup d’œil sur notre sélection perso de 4 restaurants figurant parmi nos préférés du namurois !

L’Agathopède

Mieux connue par le nom de son chef, Carl Gillain, cette enseigne de la sortie de Namur, dans le quartier bien connu de la Plante, bénéficie des talents innovants de cet ancien candidat de « Top Chef ». Mais pas que ! Puisque Carl Gillain est aussi un ancien second de grandes maisons telles que l’Air du Temps et qu’il a aussi ouvert, l’an dernier, un nouveau bistro dans une grande vinothèque à Namur, le « Wine & More ». Voici donc l’embarras du choix pour aller s’installer chez Carl Gillain en deux adresses à Namur avant de le retrouver à Ciney en mai !

L’Agathopède – Avenue de la Plante, 23 – 5000 Namur – T +32(0)81 57 00 23 – www.agathopede.com

CCnomie

Ouvert depuis peu entre Dinant et Beauraing, cet accueillant restaurant a déjà ravi plus d’un gourmet dont votre serviteur, ses amis et sa famille ! Créatif et accueillant, son chef David Coisman a ainsi relevé le difficile pari de créer un restaurant dans une ancienne ferme familiale au cœur du petit village de Falmignoul. Village où, à part le grossiste en vin Patrick Collot (www.collotvins.be), la table et les produits de bouche n’étaient pas vraiment légion. La bonne idée, outre sa délicieuse cuisine, de David est d’organiser régulièrement des repas à quatre mains avec différents chefs emblématiques tels que, récemment, Jean-Pierre Bruneau. Idée doublée de celle de filer, aussi souvent que possible, s’approvisionner

CCnomie – Rue Haute, 38 – 5500 Falmignoul – T +32(0)82 22 24 95 – www.ccnomie.be

La Cuisine d’un Gourmand

Lui aussi très joliment installé en bord de Meuse, John Maes, offre non seulement un cadre idyllique avec grande terrasse donnant sur le fleuve mais surtout avec une cuisine jubilatoire faisant la part belle aux meilleurs et aux plus sains produits du marché, légumes en tête ! Sa formation et sa labélisation en I.N. (Intelligent Nutrition par le SINN/Scientific Institut Intelligent Nutrition) font de cette table l’une des plus saines et des plus réjouissantes de la région. Plus récemment, deux autres restaurants ont été ouverts dans la région par ce chef créatif : « La Cuisine de Mamy » et « Cœur de Bœuf » un gril lui aussi des plus qualitatifs.

La Cuisine d’un Gourmand – Avenue Général Gracia, 8 – 5170 Profondeville – T +32(0)81 57 07 75 – www.lacuisinedungourmand.be

La Gare d’Hamois

Grégory Gillain, n’est pas seulement le cousin de Carl, il est aussi et surtout le lauréat de l’Etoile de la Cuisine Belge, concours organisé, à l’initiative de Pierre Wynants (Comme chez Soi), par l’Association des Maîtres Cuisiniers de Belgique. Après avoir fait ses armes dans divers restaurants étoilés de Wallonie, dont à l’Eau Vive** (Arbre) il a décidé, en 2015, de voler de ses propres ailes et de transformer une ancienne gare de village en restaurant gastronomique. Voici donc une gare où, à l’image des célèbres gares françaises (Gare de l’Est, de l’Ouest, du Nord à Lyon ou à Paris) nous avons toujours grand plaisir à nous attarder quitte à louper tous les trains « virtuels » passant par-là !

La Gare d’Hamois – Chaussée de Liège, 45B – 5360 Hamois – T +32(0)83 22 05 49 – www.lagaredhamois.be





> Infos pratiques, menus et réservations pour Enjoy the Pleasure – 25 au 27 mai 2018 : www.enjoythepleasure.be

> Le blog de Joëlle Rochette