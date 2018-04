1. La viande rouge. Très riche en protéines et en graisses, elle complique le travail du système digestif. Outre une consommation modérée, elle est à éviter en soirée. 2. Le brocoli. Si ce légume permet de faire le plein de nutriments essentiels, sa consommation en soirée est cependant déconseillée. Riche en souffre et en fibres, il augmente la production de gaz dans l’intestin. Ballonnements et lourdeurs d’estomac peuvent perturber votre nuit. La suite de l'article est à découvrir sur le site Gourmandiz.

Nombreuses sont les personnes se contentant d’un sandwich à midi et se réservant le repas le plus copieux de la journée pour le soir. Nombreuses sont aussi les personnes à souffrir de troubles du sommeil, ne songeant pas que leur alimentation peut en être la cause. Et pourtant, le repas du soir joue un rôle fondamental dans la qualité du sommeil. Trop riche, le souper peut engendrer une surcharge de l’activité métabolique, entraîner du reflux gastrique ou des brûlures d’estomac empêchant de passer une bonne nuit. Voici les cinq aliments à éviter si vous avez des troubles du sommeil.