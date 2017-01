La pâte feuilletée doit être croustillante et la frangipane riche en amandes. N’oublions pas non plus l’ingrédient indispensable : la fève, cachée dans la galette ! Chaque début du mois de janvier, la galette des Rois fait son retour sur les bonnes tables. Saviez-vous que cette tradition est liée à l’épiphanie ? Traduction d’ « apparition » en grec, l’épiphanie célèbre l’apparition de Jésus aux Rois mages. A l’époque romaine déjà, on parlait du « roi d’un jour ». Entre fin décembre et début janvier, les Romains célébraient les Saturnales, fêtes liées au solstice d’hiver. L’une de ces célébrations consistait à désigner un esclave comme « roi d’un jour », qui pouvait prendre le rôle de "maître". Pour élire ces rois, les romains utilisaient la fève d’un gâteau comme bulletin de vote.

La fève a également beaucoup évolué dans le temps. Simple haricot sec au départ, elle se changeait parfois en pièce de monnaie au Moyen-Age. Au 18e siècle, les fèves étaient beaucoup plus raffinées et prenaient parfois la forme de figurines en porcelaine (parfois en forme de personnages de la crèche). A noter d’ailleurs que dans certains pays, dont l’Espagne, l’épiphanie est plus importante que la Noël. C’est le 6 janvier que les enfants reçoivent leurs cadeaux. En Belgique, en France ou en Suisse, l’épiphanie se résume à déguster une galette des Rois, préparée à base de pâte d’amandes et enrobée d’une pâte feuilletée. Dans certaines régions, elle est préparée à base de crème, de pommes, de confiture… ou même de chocolat !





Voici 5 adresses où trouver une galette des Rois artisanale à Bruxelles.

