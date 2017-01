Personne ne l’ignore, le sport ça creuse ! Et comme le shopping, c’est aussi un vrai sport pour certain(e)s… vous nous voyez venir. Joëlle Rochette, notre chroniqueuse gastronomique livre pour l'occasion ses adresses préférées où vous requinquer avec un smoothie vitaminé, un lunch équilibré, un cocktail coloré ou encore un brownie chocolaté … bien mérité ! S’installer à une table vitaminée, entre deux courses folles, voilà comment bien luncher équilibré et se rebooster … sans trop dépenser !

Greenz Biobar, best of vert au Globe





Petite table de quartier, verte à souhait car depuis le début de cette année totalement dédiée au potager, le Greenz Biobar n’est autre que ma petite table bio préférée du moment. A deux pas de la très commerciale, chaussée d’Alsemberg, on y savoure de délicieux smoothies hyper vitaminés, un généreux menu-lunch avec petites mises en bouche ou encore le burger végétarien, le sandwich, les 2 soupes ou le plat du jour créant l’embarras de choix à tous les coups ! Et si l’on hésite trop, on fait comme moi : on emporte, par exemple, le 2e potage du jour pour le diner du soir à la maison. Côté news, le Greenz Biobar a retiré la viande de sa carte mais propose du poisson le vendredi. Et aussi : ouverture d’une seconde et nouvelle adresse avant l’été du côté du Cinquantenaire (Etterbeek). Promis on vous tiendra au courant !

Greenz Biobar - Rue de Nieuwenhove 84, 1180 Bruxelles – T 02 850 90 63 – www.greenzbiobar.com. Ouvert du lundi au samedi de 10 h30 à 15 h.







Bouchéry, lunch du vendredi à Uccle





Grande nouveauté chez Damien Bouchery, on peut désormais y luncher le vendredi ! Une véritable good news pour tous les fans de ce chef atypique, orchestrant une cuisine végétale gastronomique extrêmement personnalisée dans son très joli restaurant aux lignes épurées. En toute convivialité et comme à la maison, le vendredi c’est donc cuisine ouverte chez Bouchéry. Libre à chacun de se servir, à volonté, dans les casseroles et les plats installés sur la grande table de cuisine et d’y retourner pour un dessert maison, lui aussi, à tomber ! Le potager y est souverain à travers des plats mijotés, des pommes sautées, des pickles de légumes ou des salades des plus variées et les herbes y apportent un délicieux parfum personnalisé aux humeurs du chef. Celles-ci se déclinent encore en quelques petites préparations-surprises servies directement à table pour le plus grand bonheur des habitués des lieux. Autre bonheur du vendredi chez Bouchéry : le tarif de ce lunch atypique inférieur à 18 €/personne ! De quoi faire, à Uccle, la plus maligne et la plus démocratique des pauses shopping vitaminées du vendredi midi !

Bouchéry –Chaussée d’Alsemberg, 812A - 1180 Bruxelles – T 02 332 37 74 – www.bouchery-restaurant.be – Lunch uniquement le vendredi midi







Tan, shop et table au Châtelain





En bordure de la notoire Place du Châtelain et à proximité immédiate de la commerciale rue du Bailly, voici l’une de nos enseignes préférées (et première du genre) au registre des restaurants proposant une cuisine (très) saine et naturelle (avant la mode), équilibrée et même pédagogique voire même encore, d’une certaine façon, carrément gastronomique. Inspiré de la cuisine de Paul Grégoire (alimentation vive), le chef y concocte des préparations peu ou pas cuites ou à basse température, des sauces végétales d’une subtilité infinie et des légumes bio de multiples variétés. Alors que le restaurant contemporain au premier étage a été très sobrement aménagé suivant les principes du feng shui, le concept de l’enseigne s’élargit à des cours de cuisine, des rencontres thématiques et un vaste shop au rez-de-chaussée où trouver quantité de produits naturels, de livres et vidéos informatives permettant la réflexion, hors sentiers battus, autour de notre alimentation d’aujourd’hui et des enjeux alimentaires et environnementaux futurs. Que du bonheur pour nos papilles et notre santé comme pour nos neurones et in fine, pour notre avenir !

Tan Restaurant & boutique - Rue de l’Aqueduc 95, 1050 Bruxelles – T 02 537 87 87 – www.tanclub.org Ouvert tous les jours – sauf le dimanche – boutique ouverte tard le soir – Marché du mercredi soir sur la Place du Châtelain (Réservation conseillée)







Tenshi, fast food japonais au Docks





Nouveau centre commercial à quelques encablures du centre-ville, le Docks regorge de petites tables où prendre une boisson ou une collation légère, de bars à smoothies, bagels et autres pâtisseries, pralines et cupcakes à emporter ou, à l’extérieur de Food truck, avec, notamment de délicieuses crêpes à emporter également. Courses aux cadeaux puis soldes aidant, après avoir testé, avec bonheur, quelques-unes de ces tables (Thaï Café, Bagels, …), notre préférée du moment n’est autre que le Tenshi, restaurant japonais avec délices nippons sur tapis roulant ! Installé au comptoir, chacun peut alors choisir la petite préparation passant devant lui, l’addition se faisant sur base du nombre d’assiettes accumulées durant le repas. Facile aussi, l’installation à table (après les comptoirs), permet le choix à la carte ou le déplacement vers le tapis roulant. Les préparations se déclinent en salades et légumes cuisinés, œufs de poissons et omelettes à la japonaise, sushi burger, sashimi et sushi individuels ou en plateaux. Saine et rondement menée à un rythme intéressant pour tous les pressés, la cuisine de ce fast food nippon est aussi légère dans ses saveurs que dans son addition. Une façon amusante et didactique de se sustenter dans le dernier-né des Shopping de la Capitale.

Tenshi - Docks – Boulevard Lambermont, 1 – 1000 Bruxelles – T 02 215 98 11 – www.docksbruxsel.be/fr/food-drink/tenshi/ & www.tenshisushi.be







Hortense & Humus (Hortense Chapitre 2), à Flagey





Une enseigne dédiée aux cocktails les plus singuliers de la ville qui fait l’actualité de ce début d’année en déménageant mais surtout en s’adjoignant les services du talentueux chef de table d’hôtes, Nicolas Decloedt, voilà qui n’est pas courant. Une singularité comme un nouveau challenge que Mathieu Chaumont - concepteur du bar « Hortense spirits et cocktails » du Sablon – relève haut la main désormais à Ixelles. Le voici donc important ses très originaux cocktails personnalisés aux abords de la Place Flagey mais aussi en y annexant la cuisine, tout aussi personnalisée, de Nicolas Decloedt. Un chef inventif et éclairé que nous avons connu, il y a quelques années déjà, officiant aux côtés de Christophe Hardiquest (BonBon), avant d’ouvrir sa table d’hôtes dans sa maison personnelle de Jette, Humus Botanical Gastronomy. Aujourd’hui les deux comparses proposent, depuis décembre dernier, cette nouvelle enseigne à nulle autre pareille, résolument originale et contemporaine, parfaitement dédiée aux goûts et à la curiosité du moment et harmonieusement orchestrée autour de saveurs inusitées tant côté cocktails/mocktails que côté assiette dans laquelle légumes, racines et autres herbes potagères sont souverains. Lunch 3 services à 25 € et en vrai « plus du we » : un brunch est à l’affiche le dimanche pour tous ceux qui font leur marché hebdomadaire (et mondain !) à deux pas de là.

Hortense & Humus, Food & Cocktails - Rue de Vergnies, 2 – 1050 Bruxelles – T 02 514 43 47