Largement testés et vraiment fort appréciés par notre chroniqueuse culinaire, Joëlle Rochette.









Sur la Côte d’Opale à l’Hôtel Atlantic

A quelques minutes à peine du magnifique Centre National de la Mer qu’est Nausicaà, l’Hôtel Atlantic de Wimereux est ma destination préférée du bord de mer français. Idéalement situé l’Hôtel Atlantic, géré de longue date par la famille Delpierre, a connu d’importants travaux de rénovation l’an passé. On s’y attable désormais dans un cadre contemporain lumineux tantôt en terrasse, tantôt à la table toute simple de l’ Aloze où les poissons et crustacés sont d’une fraîcheur irréprochable ou encore on passe à l’étage, au restaurant La Liégeoise où la cuisine gastronomique est signée par un parfait duo père et fils au mieux de ses talents conjugués. Autres vrais « plus » pour bien-être total : un spa avec soins relaxants et des chambres avec vue sur la grande bleue.

Dans les environs : les vastes plages de la Côte d’Opale ; le Centre National de la Mer, Nausicaà, sa mangrove, ses manchots ou son Festival des Images de la Mer. Tout un programme !

Rue Notre Dame 6 - 62930 Wimereux – T. + 33 3 21 32 41 01 - www.atlantic-delpierre.com







Au Pays-Bas, le Crowne Plaza Hôtel de La Haye (Den Haag)

Tous les inconditionnels de la mer ne prenant pas la direction de la France pour aller humer l’air du large, c’est au Pays-Bas que notre deuxième coups de cœur nous emmène. Ville plus attrayante que ce que l’on image, La Haye est une sorte de « tout en un » extrêmement séduisant lorsque l’on prend le temps d’y séjourner quelques jours. Différente d’Amsterdam, qui elle est plus fréquentée par les belges, la ville de La Haye offre tout autant d’attraits culturels, urbains, marins ou simplement épicuriens. De nombreux restaurants de poisson, des poissonniers-pêcheurs animant des poissonneries extraordinaires côté port, des boutiques à faire pâlir d’envie Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda réunies ou encore une vie culturelle passionnante sont autant d’attraits qui nous auront fait aimer cette ville côtière comme pas deux !

Descendre à l’ Hôtel Crowne Plaza - Promenade c’est apprécier sa localisation au vert mais à proximité du centre-ville, son aménagement contemporain très réussi, son lobby avec plusieurs salons confortables ou son grand bar accueillant ainsi que son spa avec mémorable massage balinais et piscine où le temps n’est plus compté !

Dans les environs : la mer, les pêcheurs, la plage et la ville avec ses multiples boutiques d’alimentation saine et naturelle dont le premier « boucher végétarien » ! Un vrai must !

Van Stolkweg 1 - 2585 JL Den Haag – T.+31 7 03 52 51 6 - www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/reservation







Dans les Hautes Fagnes, les délices de l’Hôtel des Bains & Wellness

De retour en Belgique, on file vers l’une de mes autres destinations romantiques préférées, la région des Hautes Fagnes où du côté de Spa, c‘est à Robertville que l’on retrouve le sympathique Maître Cuisinier Jean-Pierre Robert, son accueillante épouse Elisabeth et leur adorable Hôtel de bord de lac (de Roberville). Ici, outre la magnifique région propice aux grandes balades en toutes saisons, la table se fait, elle aussi des plus attrayantes, en se déclinant en préparations créatives esthétiques à déguster tout en admirant le lac voisin. Actuellement, Valentin est à l’honneur avec des séjours thématiques particulièrement séduisants. A tester, réserver et se laisser surprendre grâce à un Séjour romantique ou un Séjour St Valentin permettant de découvrir table et hôtel mais aussi un spa Nuxe et une jolie piscine, elle aussi avec vue sur le lac !

Dans les environs : les Hautes Fagnes à découvrir en priorité à pied, en vélo ou en ski ! La Ville et les Thermes de Spa à une trentaine de kilomètres.

Haelen 2 - 4950 Robertville - T. 080 67 95 71- www.hoteldesbains.be







En Ardenne, au Cor de Chasse

Vaste maison ardennaise, ancienne ferme-château du XVIIIe siècle, restaurée de façon atypique, le Cor de Chasse est un exemple de modernité adaptée à son environnement rural, de qualité de saveurs traditionnelles magnifiquement personnalisées et de dépaysement parfaitement assuré par un cadre ne ressemblant à aucun autre. Mario et Aurore Elias ajoutent un art de l’hospitalité qui fait plaisir à voir et à vivre en ce lieu magique. La cuisine de Mario, membre des JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe), est l’une des plus délicates mais aussi des plus savoureuses de la région et n’a d’égal que le grand respect du chef pour les produits d’excellence qu’il prépare à merveille. Les chambres de l’étage ou de la bergerie sont, elles aussi, dotées d’une décoration singulière et le petit déjeuner laisse le plus doux des souvenirs juste fait pour donner l’envie d’y revenir au plus vite.

Dans les environs : Wéris, l’un des plus beaux villages de Wallonie, la route des dolmens et des menhirs et un rien plus loin la plus petite ville du monde (Durbuy)

Rue des Combattants 16-18 -6940 Wéris - T. 086 21 14 98 - www.lecordechasse.be





